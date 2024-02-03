هل حطم المركزي الأمريكي آمال خفض الفائدة في 2024؟

قبل بداية عام 2024، كان خبراء الاقتصاد وقادة الأعمال والمستثمرون وأيضاً المستهلكون من لندن إلى ليونز إلى لوس انجليس، يتشاركون أملاً واحداً.. لتبدأ البنوك المركزية في العالم خفض أسعار الفائدة.

ولكن يبدو أن آمال خفض أسعار الفائدة قد تحطمت مع دخول علم 2024، حيث ثبت البنك المركزي الأوروبي في 25 كانون الثاني / يناير الماضي سعر الفائدة عند مستوى قياسي 4%، كما ثبت بنك إنجلترا سعر الفائدة يوم الخميس الماضي عند 5.25% على أثر تثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكنه لم يشر في البيان الصادر عنه بشأن السياسات إلى أن خفض الفائدة وشيك، لكنه ذكر أن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تضع السياسات “لا تتوقع أنه سيكون من الملائم تقليص النطاق المستهدف حتى تشعر بثقة أكبر حيال توجه التضخم بشكل مستدام نحو الاثنين بالمئة” التي يستهدفها المركزي الأمريكي.

وحذر جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي خلال حديثه عقب اجتماع اللجنة من أن مكافحة المركزي الأمريكي لخفض التضخم لم تنته بعد، مشيرا إلى “أننا لا نعلن الانتصار، نعتقد أنه ما زال ثمة طريق طويل”.

وأوضح باول في وقت لاحق أنه لا يعتقد أن المسؤولين سيكون لديهم هذه الثقة في الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس آذار.

وقال “لا أعتقد أن من المرجح أن تصل اللجنة إلى مستوى ثقة بحلول وقت اجتماع مارس” لخفض الفائدة، “لكن يجب النظر في ذلك”، مضيفاً أن خفض مارس آذار ليس القضية الرئيسية بالنسبة لواضعي السياسات.

وتابع باول أن مستوى الفائدة المستهدف “يُرجح أنه بلغ ذروته في دورة التشديد (النقدي) هذه” وأن المركزي الأمريكي من المرجح أن يخفض الفائدة “في وقت ما هذا العام”، وذكر أنه سيلزم وقت لرؤية إذا كانت البيانات تدعم تيسير السياسة النقدية.

ومثلت صياغة بيان اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة وتعليقات باول ضربة للمستثمرين الذين كانوا يتوقعون بدء خفض أسعار الفائدة في مارس آذار على أقرب تقدير. ويظل سعر الفائدة القياسي للبنك لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50 بالمئة منذ يوليو تموز الماضي.

وقد أنهت بنوك مركزية من أكثر اقتصادات العالم تقدماً عام 2023 بمجموعة من اجتماعات السياسة النقدية في كانون الأول / ديسمبر لتغلق فعلياً صفحة الرفع الكبير لأسعار الفائدة الذي هيمن على الساحة الاقتصادية والمالية منذ 2022. وكان بنك اليابان المغرد الوحيد خارج السرب، إذ لم يتخل أبدا عن سياسة أسعار الفائدة السلبية.

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف قطر المركزي تثبيت سعر الفائدة إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وكان السماح لبقية البنوك المركزية الكبيرة بإنهاء رفع أسعار الفائدة هو التحول الإيجابي للتضخم على مدار 2023. وبعد أن بدأ العام بمعدل تضخم سنوي يزيد في المتوسط بنحو 3.7 مرة على اثنين بالمئة، وهو الهدف المشترك لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا وبنك اليابان، انخفضت وتيرة زيادة الأسعار الآن إلى 1.5 مرة أعلى من هذا الهدف.

وبالطبع هذا يعني أن ثمة المزيد من العمل المطلوب في المرحلة الأخيرة من مكافحة التضخم. ويكره رؤساء البنوك المركزية إعلان النصر قبل الأوان ويواجهون أسواقا مالية متلهفة للاحتفاظ بأقصى قدر من الاختيارات، مما أدى إلى قرع طبول التعهدات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو رفعها مرة أخرى إذا لزم الأمر.

ومع ذلك، لا يحتاج التضخم إلى الانخفاض إلى اثنين بالمئة حتى يبدأ خفض أسعار الفائدة.

تشديد السياسة النقدية

إبقاء أسعار الفائدة مستقرة مع المزيد من التباطؤ في معدلات التضخم هو شكل آخر من تشديد السياسة النقدية قد لا يكون ملائماً لفترة أطول.

وهذا هو الأمر الذي بدأ بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي يتحدثون عنه علناً باعتباره سببا لخفض أسعار الفائدة، لا سيما إذا كانوا يأملون في تحقيق “هبوط سهل” للاقتصاد الأمريكي.

وإبقاء أسعار الفائدة مقيدة لفترة أطول من اللازم يخاطر بنتيجة أكثر قسوة، وهي نتيجة تتسم بتباطؤ سريع في النشاط الاقتصادي، وارتفاع كبير في البطالة، والركود الذي تمكن معظم العالم من تجنبه حتى الآن على الرغم من أن هذا التصور هو النهاية الأكثر تقليدية لدورة رفع أسعار الفائدة.

وشعرت القطاعات الاقتصادية الحساسة لأسعار الفائدة في كل مكان، مثل الإسكان والصناعات التحويلية، بوطأة ارتفاع أسعار الفائدة لأكثر من عام.

وبينما استمر نشاط الخدمات بشكل عام في التوسع، فإن مقياس ستاندرد آند بورز جلوبال لنشاط الصناعات التحويلية في الاقتصادات المتقدمة يشهد انكماشا منذ أكتوبر تشرين الأول 2022، على الرغم من وجود مؤشرات على أن الأسوأ قد يكون قد انتهى. كما ارتفع إنتاج المصانع في الأسواق الناشئة، والذي ظل متوقفا خلال معظم عام 2023.

ما الذي يعنيه ذلك لعام 2024؟

الآن تجري لعبة تحد كبيرة، إذ حددت أطراف السوق توقعات بتيسير نقدي أكبر على الأرجح مما يرغب رؤساء البنوك المركزية في تقديمه.

وفي حين أشار مسؤولو المركزي الأمريكي أنفسهم إلى أنهم يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على مدار عام 2024، فإن أسواق السندات والعقود الآجلة لأسعار الفائدة في وضع يسمح لها الآن بمثلي هذا المقدار. وقد دفع ذلك مسؤولا واحدا على الأقل في البنك المركزي الأمريكي، وهو أوستن جولسبي، رئيس مجلس الاحتياطي في شيكاجو، إلى الاعتراف بأنه “مرتبك” من سلوك السوق.

وفي الوقت نفسه، قالت مصادر مطلعة عبر المحيط الأطلسي لرويترز إنه من غير المرجح أن يكون البنك المركزي الأوروبي في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة قبل حزيران / يونيو.

وبطبيعة الحال، يكمن مفتاح كل ذلك في التضخم، إذ قال صناع السياسات إنهم على استعداد لتحمل مستوى معين من الألم الاقتصادي إذا لزم الأمر لإعادة ضغوط الأسعار في النهاية إلى مستوياتها المستهدفة.

وقد تلعب السياسة دوراً أيضا، فمن المقرر إجراء الانتخابات العامة في وقت لاحق من العام، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على وجه الخصوص. وقد لا يرغب محافظو البنوك المركزية، الذين يقدرون استقلالهم السياسي، في أن يُنظر إليهم وهم يتخذون إجراءات كبيرة قبيل الانتخابات خشية اتهامهم بمحاولة قلب النتيجة.