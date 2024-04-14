“هكر” ينتحل هوية وزارة سعودية لاختراق الحسابات المصرفية

حذّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من رسالة إلكترونية مزيفة تنتحل هوية الوزارة وتحمل شعارها الرسمي.

وأوضحت أن خطورة هذه الرسالة الزائفة قد تستخدم كوسيلة للوصول غير المشروع إلى أجهزة الأفراد وحساباتهم البنكية.

نوهت الوزارة على أهمية عدم التعامل مع هذه الرسالة المشبوهة وعدم فتح أي روابط أو مرفقات تحملها، لحماية خصوصية المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية.

كما شددت على ضرورة التحقق من صحة الأخبار والمعلومات عبر القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة فقط، ودعت الجميع إلى توخي الحذر وعدم الاستجابة لأي رسائل إلكترونية مشبوهة تدعي أنها من الوزارة.

ووفقًا للنص التحذيري الذي نشرته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على منصاتها الرسمية، “حذّرت الوزارة من التعامل مع الرسالة المتداولة الغير صحيحة التي تنتحل اسم الوزارة وشعارها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الرسالة يمكن أن تُستخدم من قبل المهاجمين (الهاكرز) للوصول إلى أجهزة الأفراد الشخصية وحساباتهم البنكية بطريقة غير مشروعة”.

يٌذكر أن الوزارة معنية بجميع الأمور المتعلقة بالمساجد والمصليات وشؤونها، (بنائها وصيانتها ونظافتها)، والعناية بالقرآن الكريم والإشراف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده، والسنة المطهرة، إلى جانب الدعوة إلى الله في الداخل والخارج بالحكمة والموعظة الحسنة وفق منهج السلف الصالح، والإشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات للقطاع غير الربحي وفق اختصاصها، والإشراف على المراكز الإسلامية.

تحذر #وزارة_الشؤون_الإسلامية والدعوة والإرشاد من التعامل مع هذه الرسالة المتداولة الغير صحيحة، والتي تنتحل اسم الوزارة وشعارها وتُسهّل من مهمة المهاجمين ( الهكر ) للوصول إلى الأجهزة الشخصية والحسابات البنكية للمستخدمين بشكل غير مشروع.

وتؤكد الوزارة للجميع بأهمية التواصل مع… pic.twitter.com/LbCTWS8ZPq — وزارة الشؤون الإسلامية ?? (@Saudi_Moia) April 12, 2024