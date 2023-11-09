هجوم إلكتروني يحرم 4.3 ملايين من سداد دفعات الرهن بعد تعطل الدفع عبر الإنترنت

تتعرض أنظمة مستر كوبر أحد كبار مقدمي خدمات الرهن العقاري لهجوم إلكتروني حرم الزبائن وهم أكثر من 4 ملايين من خيار الدفع عبر الإنترنت بحسب تقارير صحفية.

وأعلنت الشركة التي يقع مقرها في كوبيل بولاية تكساس في إشعار على موقعها إنها تعرضت للهجوم في 31 أكتوبر. وأضافت أن شركة مستر كوبر “اتخذنا خطوات فورية لإغلاق أنظمتنا” – مما حرم العملاء من إجراء دفعات القروض عبر الإنترنت أو الوصول إلى معلومات حساباتهم. وقالت الشركة التي كانت تعرف باسم نيشن ستار (Nationstar)، بعد ظهر يوم الاثنين إنها أستعادت القدرة على تشغيل نظامها لقبول المدفوعات عبر الإنترنت. كما وجه الإشعار العملاء – وهم قرابة 4.3 مليون- نحو خيارات سداد الدفعات عبر الهاتف أو البريد أو شركات تحويل الأموال، لافتة إلى أنه لن يتم تغريم العملاء الذين الذين حاولوا سداد الدفعات وتتولى الشركة إدارة قروضهم نيابة عن بنوك ومؤسسات تمويل، ولن يترتب عليهم أي رسوم تأخير أو غرامات أو تقارير ائتمانية سلبية.

ومنذ وقوع الهجوم لم يتوقف زبائن الشركة عن الشكوى عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للشركة. وكتب أحدهم على موقع X، تويتر سابقًا : “قمت بدفع مبلغ كبير إلى حد ما بالأمس ولا يمكنني حتى الحصول على تأكيد”. وقال آخر إنه كان في أمس الحاجة إلى المساعدة من الشركة قبل عملية حجز منزله بسبب تأخر سداد الرهن والتي كانت مقررة هذا الأسبوع مالم يثبت قيامه بالسداد.

وقالت الشركة على موقع على شبكة الإنترنت أنشأته لتقديم معلومات حول الحادث إنها “آسفة حقًا” بسبب المتاعب التي تسبب بها الهجوم السيبراني على أنظمتها.

وقالت الشركة إنها تحاول تحديد ما إذا كانت بيانات العملاء قد سُرقت. ولم تقدم الشركة تقديرًا للموعد الذي ستتمكن فيه من استعادة أنظمة البيانات الخاصة بها بالكامل.

وفي إفصاح قانوني قالت شركة مستر كوبر إنها لا تتوقع أن يكون للهجوم “تأثير سلبي مادي” على عملياتها أو مواردها المالية. لكن يوم الثلاثاء، قال ستيفن لينش، أحد كبار مسؤولي الائتمان في شركة التصنيف الائتماني موديز لخدمات المستثمرين، إن وكالة موديز تراقب الحادث عن كثب وأن تأثيره “سيعتمد على مدة الاضطرابات، مما يترتب عليه ضرر محتمل بالسمعة وحجم الاختراق”. “

وضعت لجنة التجارة الفيدرالية مؤخرًا اللمسات الأخيرة على قاعدة تتطلب من المؤسسات المالية غير المصرفية إخطار الوكالة في غضون 30 يومًا من حدوث اختراق للبيانات يؤثر على 500 عميل أو أكثر. وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للمفوضية، إن شرط الإفصاح – الذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل – “سيوفر للشركات حافزًا إضافيًا لحماية بيانات المستهلكين”.