نهاية وشيكة للبطاقات الائتمانية والنقد بفضل نظام بكس البرازيلي

نقلت تقارير إخبارية أن نظام الدفع بكس Pix الذي يحظى بشعبية كبيرة في البرازيل أصبح الطريقة المفضلة للدفع في البلاد، حيث حل بدلا من التحويلات النقدية والتحويلات البرقية في كثير من الحالات، ويهدد الآن هيمنة بطاقات الائتمان في قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر.

تعد المدفوعات الفورية بنظام بكس التي صممها البنك المركزي البرازيلي بمثابة نعمة لتجار التجزئة عبر الإنترنت، حيث تساعد في التدفق النقدي في قطاع ذي هوامش محدودة، مع تقويض العمليات القديمة للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية التي تستند على البنية التحتية الحالية لبطاقات الائتمان.

وقال رئيس البنك المركزي روبرتو كامبوس قبل عامين تقريبًا، وهو يناقش إمكانية التمويل المفتوح ومنصة بكس : “أعتقد أن استخدام بطاقات الائتمان سيتوقف كليا قريبًا”. “هذا النظام يلغي الحاجة إلى الحصول على بطاقة ائتمان.”

ومنذ ذلك الحين أضافت اتجاهات السوق وزنا لتوقعاته مع ارتفاع استخدام بكس بنسبة 74% العام الماضي إلى ما يقرب من 42 مليار دفعة عبر الاقتصاد البرازيلي – متجاوزًا رسوم بطاقات الائتمان والخصم مجتمعة بنحو 23%، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

بالنسبة للمشترين، كان التحول إلى بكس سلسًا تقريبًا، حيث يقومون ببساطة بمسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام أي تطبيق مصرفي بدلاً من الوصول إلى محفظتهم. لكن بالنسبة للبائعين، فقد قلبت الطاولة على صناعة الدفع بالبطاقات المربحة تقليديا.

في تجارة التجزئة عبر الإنترنت، ارتفعت الطلبات المدفوعة باستخدام بكس بنسبة 22 نقطة مئوية خلال عامين لتصل إلى حوالي ثلث إجمالي المشتريات في ديسمبر، وفقًا لشركة أبحاث التجارة الإلكترونية Neotrust. وانخفضت طلبات بطاقات الائتمان بمقدار 5 نقاط مئوية لتصل إلى 51% خلال هذه الفترة.

ومن المرجح أن يرتفع هذا الاتجاه مع قيام البنك المركزي بإطلاق ابتكارات بكس الجديدة بدءًا من هذا العام مثل المدفوعات المتكررة والمشتريات بالتقسيط، والتي قال أحد المسؤولين إنها من المرجح أن تعزز دور النظام في تجارة التجزئة.

على الرغم من أن المستهلكين البرازيليين نادرًا ما يلاحظون ذلك، فإن الدفع باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان يتطلب من البائعين دفع رسوم خصم مقسمة بين شبكات البطاقات مثل Visa وMastercard وAmerican Express؛ كذلك الحال مع شركات تسوية الدفع مثل Cielo وRede وStone وGetnet وPagBank، بالإضافة إلى جهات إصدار البطاقات، والتي عادة ما تكون بنوكًا.