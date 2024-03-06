الإمارات.. نمو استثمارات البنوك وقروض القطاع الخاص

سجلت استثمارات البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة مستويات قياسية جديدة في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، حيث بلغت 634.4 مليار درهم، محققةً نموًا سنويًا بنسبة 20.3%، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وتُعد هذه الزيادة هي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الإماراتي، حيث تُعكس الأداء القوي للاقتصاد الوطني والثقة المتزايدة في بيئة الأعمال.

وعلى صعيد الودائع، ارتفعت ودائع المقيمين في الإمارات بنسبة 15.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.320 تريليون درهم.

وعلى الرغم من تراجع قيمة القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.3% على أساس شهري، إلا أنها ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.24 تريليون درهم.

نمو قروض القطاع الخاص في الإمارات بنسبة 5.8%

وشهدت قيمة القروض التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات للقطاع الخاص نموًا ملحوظًا بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس سنوي، أي ما يعادل 67.7 مليار درهم.

ووفقًا لبيانات مصرف الإمارات المركزي، وصلت قيمة هذه القروض إلى 1.24 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 1.17 تريليون درهم بنهاية 2022.

وعلى الرغم من التراجع الشهري لقيمة القروض بنسبة 1.3%، أي ما يعادل 16.8 مليار درهم، مقارنة مع 1.25 تريليون درهم بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلا أن النمو السنوي الكبير يُشير إلى استمرار دعم القطاع المصرفي للنشاط الاقتصادي في الدولة.

وعلى صعيد توزيع القروض، استحوذ القطاع التجاري والصناعي على الحصة الأكبر من إجمالي القروض، حيث بلغت قيمتها 822.7 مليار درهم، بزيادة 24.5 مليار درهم في عام 2023، أي بنمو 3.1%.

وحصل الأفراد على 421 مليار درهم من القروض، بنمو 11.5% على أساس سنوي، أي بزيادة 43.2 مليار درهم في عام 2023. بينما حصلت المؤسسات المالية غير المصرفية على 12.4 مليار درهم من هذه القروض.

وبالنسبة لقروض القطاع العام، فقد ارتفعت بنسبة 15.5% على أساس سنوي، أي ما يعادل 39.3 مليار درهم، من 253.3 مليار درهم في كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى 292.6 مليار درهم في نفس الشهر من 2023.