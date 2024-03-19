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الإمارات.. أصول المصارف الإسلامية تتجاوز 700 مليار درهم في نهاية 2023

تجاوزت أصول المصارف الإسلامية في الإمارات 700 مليار درهم مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 11.5%. وارتفع الائتمان المصرفي والودائع بنسبة 7.82% و12.6% على التوالي، بينما ارتفعت الاستثمارات بنسبة 27.1%.

فريق التحرير by فريق التحرير

أظهرت أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن أصول المصارف الإسلامية في الدولة قد تجاوزت حاجز 700 مليار درهم بنهاية عام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة مهمة تُعزى إلى النمو المتسارع للقطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات، مدعومًا بثقة المتعاملين المتزايدة في هذا النوع من الخدمات المالية.

بلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 703.1 مليار درهم في نهايةكانون الأول/ديسمبر 2023، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.5%، مقارنة بنحو 630.7 مليار درهم في نهاية ذات الشهر عام 2022. ويعكس هذا الارتفاع القوي قدرة المصارف الإسلامية على جذب المزيد من العملاء وتوسيع قاعدة أعمالها.

ارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية بنسبة 7.82% على أساس سنوي ليصل إلى 428.9 مليار درهم في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023. ويعكس هذا الارتفاع تزايد الطلب على التمويل الإسلامي من قبل مختلف القطاعات الاقتصادية.

زادت الودائع في المصارف الإسلامية بنسبة 12.6% على أساس سنوي لتصل إلى 495.5 مليار درهم في نهاية عام 2023. وتشير هذه الزيادة إلى ارتفاع مستوى ثقة المتعاملين في سلامة واستقرار القطاع المصرفي الإسلامي.

بلغ إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية 132.7 مليار درهم في نهاية 2023، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 27.1%. ويعكس هذا الارتفاع القوي قدرة المصارف الإسلامية على إدارة الأموال بكفاءة وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين.

في المقابل، ارتفعت أصول البنوك التقليدية بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 3.372 تريليون درهم في نهاية 2023. وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية 1.563 تريليون درهم، بينما زادت الودائع المصرفية إلى 2.026 تريليون درهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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