نمو أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 9٪ خلال الربع الأول من 2025

أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي، عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت أداءً قوياً على صعيد الربحية وتحسناً في جودة الأصول، وسط استقرار نسبي في التكاليف التشغيلية.

عائد قوي للمساهمين ونمو في الإيرادات التشغيلية

سجل بنك دبي الإسلامي نمواً بنسبة 9% في العائد إلى مالكي البنك ليصل إلى 1.739 مليار درهم خلال أول ثلاثة أشهر من العام. كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة تجاوزت الـ 5% ليبلغ 3.154 مليار درهم، مدعوماً بالدخل غير الممول.

تحسن في جودة الأصول

شهدت خسائر انخفاض القيمة تراجعاً ملحوظاً بنسبة تفوق 45% على أساس سنوي، لتسجل 163 مليون درهم، كما ارتفعت المصاريف التشغيلية للبنك بنسبة تقارب 4% لتصل إلى 882.6 مليون درهم.

أرباح قوية قبل الضريبة واستقرار في الهامش

سجل البنك أرباحاً قبل احتساب الضريبة بقيمة 2.108 مليار درهم، بزيادة سنوية تبلغ نحو 14%. وبلغ هامش صافي الأرباح نسبة 2.9%، منخفضاً بمقدار 10 نقاط أساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

نمو في الميزانية العمومية

ارتفعت الميزانية العمومية للبنك خلال الربع الأول من العام إلى 355 مليار درهم، ما يمثل زيادة تتجاوز الـ 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد التوسعات الخارجية، رفع بنك دبي الإسلامي حصته في مجموعة T.O.M التركية من 20% إلى 25%، في خطوة تعكس تعزيز استثماراته الدولية.

نتائج سنوية قوية في 2024

وتجدر الإشارة إلى أن البنك كان قد أعلن في فبراير الماضي عن ارتفاع أرباحه الفصلية بنسبة 25% لتصل إلى 2.6 مليار درهم، فيما بلغ صافي أرباحه السنوية في عام 2024 نحو 7.93 مليار درهم، متجاوزاً التوقعات البالغة 6.88 مليار درهم.

وجاء هذا النمو مدعوماً بتراجع صافي مصاريف انخفاض القيمة بنسبة 71% إلى 406 ملايين درهم.

كما أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 45 فلسًا لكل سهم، وهي نفس النسبة الموزعة عن عام 2023.