فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

ميزانية المركزي الإماراتي تتجاوز 730 مليار درهم للمرة الأولى

تضمنت ميزانية مصرف الإمارات المركزي في جانب الأصول 331.41 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يناير الماضي

فريق التحرير by فريق التحرير

أوضح تقرير مصرف الإمارات المركزي لشهر كانون الثاني / يناير 2024، أن الميزانية العمومية للمصرف تجاوزت حاجز 730 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضح المصرف في تقريره أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 31.2 في المائة لتصل إلى 734.61 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 720.94 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 174.7 مليار درهم.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي بنسبة 1.9 في المائة أو ما يعادل 13.7 مليار درهم مقابل نحو 720.94 مليار درهم في كانون الأول / ديسمبر 2023.

وتوزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع:

  • النقد والأرصدة المصرفية: 331.41 مليار درهم.
  • الاستثمارات : 213.17 مليار درهم.
  • الودائع : 161.51 مليار درهم.
  • القروض والسلف: 1.93 مليار درهم.
  • الأصول الأخرى : 26.59 مليار درهم.

وفي جانب الخصوم ورأس المال، توزعت الميزانية العمومية بواقع:

  • الحسابات الجارية وحسابات الودائع : 325.1 مليار درهم.
  • الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية : 240.9 مليار درهم.
  • الأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة : 135.23 مليار درهم.
  • رأس المال والاحتياطيات : 18.31 مليار درهم.
  • خصوم أخرى : 18.31 مليار درهم.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...