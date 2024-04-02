ميزانية المركزي الإماراتي تتجاوز 730 مليار درهم للمرة الأولى

أوضح تقرير مصرف الإمارات المركزي لشهر كانون الثاني / يناير 2024، أن الميزانية العمومية للمصرف تجاوزت حاجز 730 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضح المصرف في تقريره أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 31.2 في المائة لتصل إلى 734.61 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 720.94 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 174.7 مليار درهم.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي بنسبة 1.9 في المائة أو ما يعادل 13.7 مليار درهم مقابل نحو 720.94 مليار درهم في كانون الأول / ديسمبر 2023.

وتوزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع:

النقد والأرصدة المصرفية: 331.41 مليار درهم.

الاستثمارات : 213.17 مليار درهم.

الودائع : 161.51 مليار درهم.

القروض والسلف: 1.93 مليار درهم.

الأصول الأخرى : 26.59 مليار درهم.

وفي جانب الخصوم ورأس المال، توزعت الميزانية العمومية بواقع:

الحسابات الجارية وحسابات الودائع : 325.1 مليار درهم.

الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية : 240.9 مليار درهم.

الأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة : 135.23 مليار درهم.

رأس المال والاحتياطيات : 18.31 مليار درهم.

خصوم أخرى : 18.31 مليار درهم.