مورغان ستانلي تفتتح مكتبًا جديدًا في أبوظبي تعزيزًا لحضورها في الشرق الأوسط

أعلنت شركة مورغان ستانلي، المؤسسة المالية العالمية الرائدة، عن افتتاح مكتب جديد في سوق أبوظبي العالمي في العاصمة الإماراتية، في خطوة تعزز من حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتؤكد على التزامها المستمر بهذه المنطقة.

واعتبرت كلير وودمان، الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة مورغان ستانلي أن اتخاذ هذه الخطوة جاءت لتوسيع الحضور في ضوء ما تشهده الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من نشاط قوي ونمو مستمر .

من جانبه، قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: “تؤكد هذه الخطوة على مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة مفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن فرص استراتيجية لتعزيز نمو أعمالها، كما تسلّط الضوء على التزامنا الراسخ بتوفير منظومة أعمال مثالية تسهم في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم”.

يتزامن افتتاح مكتب “مورغان ستانلي” في سوق أبوظبي العالمي مع انعقاد الدورة الأولى لمنتدى الاستثمار الذي تنظمه الشركة على مدار يومين في منطقة الشرق الأوسط، والذي يستقطب أهم شركات الاستثمارات البديلة حول العالم والمستثمرين وشركات تخصيص الأصول في المنطقة. وتعتزم الشركة تنظيم منتدى الاستثمار بشكل سنوي في أهم مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تخطط في الوقت الحالي لتنظيم نسخة عام 2025.

وقال باتريك ديليفانيس، الرئيس الإقليمي المشارك لشركة “مورغان ستانلي” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تمتلك مورغان ستانلي قاعدة قوية ومتنوعة من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشكّل افتتاح مكتب الشركة في أبوظبي فرصة مهمة لتعزيز حضورها وتمكين العملاء المحليين والإقليميين من الاستفادة من خدماتها الرائدة في مجال الأوراق المالية وامتيازاتها في مجال إدارة الأصول، بالإضافة إلى تمكين العملاء حول العالم من الوصول إلى السوق الإقليمية والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها”.

من جانبه، قال عبد العزيز العجاجي، الرئيس الإقليمي المشارك لشركة مورغان ستانلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نجحت مورغان ستانلي في بناء شراكات قوية مع العملاء في المنطقة من خلال مكاتبها في الرياض ودبي وقطر. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات بينما نواصل العمل على تعزيز حضورنا في المنطقة. ويجسّد افتتاح المكتب الجديد في أبوظبي إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالنجاحات ويسلط الضوء على التزامها المستمر بتقديم أفضل الخدمات للعملاء في هذه المنطقة”.