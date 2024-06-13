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موديز تُبقي على تصنيف البنك التجاري القطري عند A3 مع نظرة مستقرة

بلغ التمويل المتعثر للبنك التجاري القطري بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 5.74 مليارات ريال.

فريق التحرير by فريق التحرير
موديز

أكدت وكالة موديز اليوم على التصنيف الائتماني للبنك التجاري القطري (CBQ) عند درجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعكس هذا التصنيف تقييم موديز لربحية البنك القوية، وسيولته الجيدة، واحتياطيات رأس المال المعتدلة.

ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى بعض المخاطر التي قد تؤثر على التصنيف في المستقبل، بما في ذلك التركزات الكبيرة للبنك في بعض القطاعات، وضعف جودة الأصول نسبيًا، واعتماد الميزانية على السوق والتمويل الخارجي.

موديز

ويذكر أن بلغ التمويل المتعثر للبنك التجاري القطري بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 5.74 مليارات ريال، ما يمثل 6% من إجمالي محفظة القروض والسلف للبنك.

بينما بلغت كفاية رأس المال 16.4%، وهو الأقل بين البنوك المدرجة في بورصة قطر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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