موديز تُغير نظرتها للقطاع المصرفي في الإمارات إلى إيجابية

عدّلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في الإمارات من مستقرة إلى إيجابية، وذلك في ظل توقعات بتحسن الأداء المالي للبنوك مدفوعاً بنمو الاقتصاد غير النفطي والارتفاع المستمر في أسعار النفط.

وأشارت موديز في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء إلى أن ظروف التشغيل المواتية والنمو القوي في القطاعات غير النفطية سيعززان جودة أصول البنوك الإماراتية ويدعمان ربحيتها على المدى المتوسط.

كما توقعت الوكالة استمرار التحسن في نوعية المحافظ الائتمانية نتيجة ارتفاع الطلب على القروض من قبل المشاريع الحكومية والمدعومة من القطاع العام.

ورجحت موديز أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.6% في عام 2024 (من 3.1% في عام 2023)، مدفوعًا بانعكاس متوقع في تخفيضات إنتاج النفط والقطاع غير النفطي النابض بالحياة في الإمارات العربية المتحدة

وأوضحت موديز أن رفع النظرة المستقبلية يعكس أيضًا تعزيز قدرة حكومة الإمارات على دعم البنوك في حالات الضغوط المالية الشديدة، مشيرةً إلى أن البنوك الإماراتية تتمتع بمصادر تمويل متنوعة وسيولة مريحة.