موديز.. آفاق واعدة للقطاع المصرفي السعودي في ظل تعافٍ اقتصادي قوي

أكدت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني العالمية، نظرتها الإيجابية لآفاق القطاع المصرفي السعودي خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، مدفوعةً بمناخ تشغيلي ملائم يستفيد من الأداء المتين للاقتصاد غير النفطي وتنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي.

وتوقعت المؤسسة أن يشهد الطلب على التمويل لمشروعات حكومية ارتفاعًا كبيرًا، ما سينعكس إيجابًا على جودة المحافظ الائتمانية وصافي أرباح البنوك. فيما ستحافظ المصارف السعودية على مستويات رأسمالية مريحة، بدعم من معدلات كفاية رأس المال التي تعد من بين الأعلى إقليميًا.

وعلى صعيد الربحية، رجحت “موديز” استقرار صافي دخل البنوك عند 1.7% من إجمالي الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024، بعد تعافيه القوي من تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسببت بتراجعه إلى 1.4% في 2020.

وسيواصل النمو المرتفع في المحافظ الائتمانية دعم أرباح المصارف، رغم احتمالية تقلص هوامش الفائدة في ظل توقعات بتراجع أسعار الفائدة، حيث سيخفف النمو القوي للقروض وانخفاض تكلفة التمويل من حدة ذلك التأثير.

وتطرقت “موديز” إلى توقعاتها بزيادة طفيفة في اعتماد البنوك السعودية على التمويل من السوق المالي خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب المرتفع على الائتمان، رغم استمرار الودائع كمصدر تمويل رئيسي بما يدعم السيولة لدى المصارف.

واختتمت المؤسسة بالإشارة إلى تعزز قدرة الحكومة السعودية على دعم البنوك المتعثرة، في ظل سجلها الحافل بالتدخلات المناسبة لمساندة القطاع المالي في مواجهة الأزمات المحتملة.