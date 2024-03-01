موجودات المصارف السعودية تتجاوز 4 تريليونات ريال للمرة الأولى

تجاوزت موجودات المصارف التجارية السعودية 4 تريليونات ريال للمرة الأولى في تاريخها وفق رصد “أريبيان بزنس” لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) لشهر كانون الثاني / يناير 2024.

وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يناير 2024 الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن إجمالي موجودات المصارف التجارية السعودية ارتفع بنسبة 1,3% بواقع 53 مليار ريال من 3,957 تريليون ريال بنهاية عام 2023 إلى 4,010 تريليون ريال في شهر يناير 2024.

وارتفع إجمالي الموجودات الخارجية للمصارف التجارية السعودية بنسبة 8,8% بواقع 28,2 مليار ريال من 317,58 مليار ريال بنهاية عام 2023 إلى 345,82 مليار ريال في شهر يناير 2024.

وارتفع إجمالي ودائع المصارف التجارية السعودية بنسبة 1,4% بواقع 35 مليار ريال من 2,473 تريليون ريال بنهاية عام 2023 إلى 2,508 تريليون ريال في شهر يناير 2024.

وارتفع إجمالي قروض المصارف التجارية السعودية بنسبة 1,47% بواقع 38 مليار ريال من 2,583 تريليون ريال بنهاية عام 2023 إلى 2,621 تريليون ريال في شهر يناير 2024.