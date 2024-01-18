موبايلي تحصل على تمويل بـ 4.8 مليار ريال

أعلنت شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 4.8 مليار ريال ولمدة 7 سنوات مع البنك الأهلي السعودي ذات شروط أفضل ومعدلات فائدة تنافسية لغرض تمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى تمويل مرابحة إضافي متوسط الأجل لإعادة التمويل الجزئي من التمويلات القائمة للشركة. وتتماشى هذه الاتفاقية مع أهداف موبايلي المالية طويلة الأجل واستراتيجيتها لإعادة هيكلة رأس المال.

وستستخدم موبايلي مبلغ 3.685 مليار ريال سعودي من اتفاقية التمويل لإعادة التمويل الجزئي للقرض المجمع والبالغ 5.333 مليار ريال سعودي.