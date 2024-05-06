فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)أخبار أريبيان بزنس

مليارات التهرب الضريبي والاحتيال المالي يغريان المافيا الإيطالية بالتخلي عن جرائم القتل

أصبحت الجرائم المالية لذوي الياقات البيض أسهل من جرائم القتل الدموية بالنسبة لأفراد المافيا الإيطالية مع تراجع ضحايا القتل للمستويات قياسية

فريق التحرير by فريق التحرير
رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني

كشفت حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني الشهر الماضي أن المافيا بدأت تنشط في عمليات احتيال بلغت 16 مليار يورو (17 مليار دولار) وأغلبها ارتبط بخطط تمويل بزعم تحسين المنازل فيما خصص الاتحاد الأوروبي قرابة 200 مليار يورو للتعافي بعد جائحة كورونا.

وأشار تقرير لرويترز نقل عن مدعين عامين إيطاليين أن المافيا لم تعد تلطخ أيدي أفرادها بالدم عبر جرائم القتل والابتزار بل انتقلت إلى عالم المال والتهرب الضريبيي والاحتيالات المالية. وتراجعت جرائم قتل المافيا بعد أن قُتل 17 شخصًا فقط على أيدي أفراد المافيا في إيطاليا في عام 2022 مقابل أكثر من 700 في عام 1991، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية .

وقال كبار المدعين الإيطاليين لرويترز إنه بدلا من الأساليب الدموية العنيفة والقتل انتقل رجال العصابات بقوة إلى عالم جرائم الياقات البيضاء منخفض المخاطر والمنخفض المستوى.

ويساهم في ذلك التحول إلى عمليات التهرب الضريبي والاحتيال المالي ليحقق مليارات اليورو التي تتدفق في جميع أنحاء إيطاليا بالاستفادة من سخاء تمويلات وصناديق التعافي بعد فيروس كورونا، والتي تم أطلقت لتعزيز الاقتصاد ولكن يظهر أنها جاءت هدية للمحتالين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...