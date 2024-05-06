مليارات التهرب الضريبي والاحتيال المالي يغريان المافيا الإيطالية بالتخلي عن جرائم القتل

كشفت حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني الشهر الماضي أن المافيا بدأت تنشط في عمليات احتيال بلغت 16 مليار يورو (17 مليار دولار) وأغلبها ارتبط بخطط تمويل بزعم تحسين المنازل فيما خصص الاتحاد الأوروبي قرابة 200 مليار يورو للتعافي بعد جائحة كورونا.

وأشار تقرير لرويترز نقل عن مدعين عامين إيطاليين أن المافيا لم تعد تلطخ أيدي أفرادها بالدم عبر جرائم القتل والابتزار بل انتقلت إلى عالم المال والتهرب الضريبيي والاحتيالات المالية. وتراجعت جرائم قتل المافيا بعد أن قُتل 17 شخصًا فقط على أيدي أفراد المافيا في إيطاليا في عام 2022 مقابل أكثر من 700 في عام 1991، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية .

وقال كبار المدعين الإيطاليين لرويترز إنه بدلا من الأساليب الدموية العنيفة والقتل انتقل رجال العصابات بقوة إلى عالم جرائم الياقات البيضاء منخفض المخاطر والمنخفض المستوى.

ويساهم في ذلك التحول إلى عمليات التهرب الضريبي والاحتيال المالي ليحقق مليارات اليورو التي تتدفق في جميع أنحاء إيطاليا بالاستفادة من سخاء تمويلات وصناديق التعافي بعد فيروس كورونا، والتي تم أطلقت لتعزيز الاقتصاد ولكن يظهر أنها جاءت هدية للمحتالين.