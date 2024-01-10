مصر، 500 مليار جنيه الحصيلة المتوقعة لشهادتي الادخار الجديدتين

حقق بنك مصر والبنك الأهلي المصري حصيلة مبدئية بقيمة 50 مليار جنيه من بيع شهادتي ادخار 27% و23.5% خلال أربعة أيام بواقع 19 ملياراً لبنك مصر و31 ملياراً للبنك الأهلي، مع توقع وصول حصيلة الشهادات الجديدة إلى 500 مليار جنيه.

وشهدت فروع بنكي الأهلي ومصر إقبالاً كبيراً على بيع شهادات الـ 27% والـ 23.5% يومي الإثنين والثلاثاء، مع عودة فروع البنك للعمل بعد الإجازة الاسبوعية وكذلك إجازة عيد الميلاد المجيد.

وأكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أنه لا يوجد موعد محدد لانتهاء شراء شهادات الـ27% الجديدة، وأن الشهادات الجديدة متوفرة حتى الشهر المقبل، ولم يتم تحديد موعد إغلاق الاكتتاب بها

وتوقع الإتربي تجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر، بما يتجاوز حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام، على أن يستمر الاكتتاب في شباط / فبراير نظراً لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى.

وقد أصدر بنك مصر شهادة “طلعت حرب”، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنوياً تصرف بنهاية مدة الشهادة.

ويمكن صرف العائد شهرياً بعائد 23.5% سنوياً، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة بدءاً من يوم العمل التالي للشراء.

كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوي يصل إلى 27% ويصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهرياً.