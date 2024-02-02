مصر وصندوق النقد الدولي يحققان تقدماً لزيادة القرض

أعلن صندوق النقد الدولي أنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إن الجانبين حققا “تقدما ممتازا” في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأضافت هولار في بيان “لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأبدت السلطات التزامها القوي بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر”.

وقالت هولار، التي اختتمت زيارة للقاهرة استمرت أسبوعين يوم الخميس، إن المناقشات ستستمر افتراضيا في الأيام المقبلة “لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في سياق أحدث الصدمات”.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” قد نقلت عن مصادر مطلعة أن بعثة صندوق النقد الدولي قررت تمديد زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. وتتناول هذه المحادثات تعزيز البرنامج الحالي لمصر، الذي يبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي لم يتم صرف سوى جزء ضئيل منه حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر للحصول على دعم مالي يمكن أن يساهم في مواجهة أزماتها الاقتصادية وتحسين أوضاعها المالية، وذلك في ظل تدهور الوضع الاقتصادي العام وتأثيرات الحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد المصري.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.

وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر كانون الأول 2022.

وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس آذار وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.

وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيه للدولار منذ ذلك الحين، بينما يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستوى بلغ 71 جنيها.