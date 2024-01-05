مصر: عائد شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية 27بالمائة

أعلن البنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ادخارية جديدة، الشهادة البلاتينية، ومدتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهريًا.

وتهدف الشهادة الجديدة إلى توفير بديل مناسب لمختلف فئات العملاء، عقب موعد استحقاق شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 25%.

وتبدأ شهادات البنك الأهلي 2024 الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه، ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين (بالغين وقُصَّر – مصريين وأجانب).

ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة.

وأوضح البنك أن كافة شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623.

هل يمكن استرداد شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية؟

يمكن الاقتراض بضمان شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية خلال المدة.

لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

موعد صرف شهادات البنك الأهلي

الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1فبراير 2024 يبدأ صرف قيمة شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار، وبلغت حصيلة طرحها العام الماضى 460 مليار جنيه.

طرح شهادتى ادخار بعائد 23.5% و27% لمدة عام

وتقلت تقارير إعلامية مصرية عن هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قوله إن البنك الأهلى المصرى قرر طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.

شهادات البنك الأهلي في 2023

وأصدر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.

وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.