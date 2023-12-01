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مصر تقدم قروضاً ميسرة تصل لـ 100 مليون جنيه لتقليل البصمة الكربونية

تضع مصر مشاريع ومبادرات لقطاع الصناعة المصرية من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية خاصة في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد

فريق التحرير by فريق التحرير

ستقدم مصر قروضاً ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة قد تتراوح ما بين 7 ملايين إلى 100 مليون جنيه مصري، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقلل البصمة الكربونية.

وأعلن أحمد كمال عبدالمنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لاتحاد الصناعات المصرية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن مشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية ضمن فعاليات قمة المناخ “كوب 28” في دبي، تؤكد التزام مصر بوضع مشاريع ومبادرات جادة لقطاع الصناعة المصرية من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية خاصة في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد وغيرها.

وأوضح أحمد كمال أن الوفد المصري سيشارك في العديد من الجلسات وورش العمل لاستعراض الجهود المصرية في مجال الطاقة المتجددة، مبيناً إجراءات الدولة في تقديم حزم تمويلية من أجل تقديم دعم مادي وفني، إضافة إلي دراسات واستشارات من مكتب التنمية المستدامة من أجل التكيف مع آثار التغير المناخي.

وأضاف أن القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تتراوح ما بين 7 ملايين إلى 100 مليون جنيه مصري، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة التي تقلل البصمة الكربونية ، وحث المصدرين المصريين على التوافق مع الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي لتقليل الكربون العابر للحدود.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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