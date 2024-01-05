مصر تقترب من تخفيض سعر الجنيه

رفع البنكان الحكوميان الرئيسيان في مصر العائد على شهادات الإيداع بالعملة المحلية لأجل عام، ما ينذر بخفض وشيك لقيمة الجنيه المصري، وزيادة محتملة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي.

وأعلن «بنك مصر» عن رفع العائد على صفحته على موقع فيسبوك. وقال مصرفيون إن البنك الأهلي المصري رفع أيضاً العائد على شهادات الإيداع.

ويأتي قرار رفع العائد مع بدء استحقاق شهادات إيداع بقيمة مئات المليارات من الجنيهات المصرية أصدرتها البنوك قبل عام.

وقال ألين سانديب، من النعيم للوساطة المالية: “من وجهة نظرنا، على الأرجح ستتبع هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع زيادة مماثلة في أسعار فائدة البنك المركزي لليلة واحدة، وتغير في سياسة سعر الصرف الرسمي قريباً جداً”.

ويتزامن توقيت إصدار شهادات الإيداع الجديدة مع موعد استحقاق أكثر من 500 مليار جنيه مصري (16.3 مليار دولار)، من شهادات الإيداع ذات الفائدة 25 في المئة الصادرة العام الماضي.

وثبتت مصر سعر عملتها عند نحو 30.85 جنيه للدولار منذ مارس/ آذار، بينما تراجعت في السوق الموازية في الأسابيع الأخيرة إلى نحو 52 جنيهاً للدولار.