مصر تسجل عجزاً قياسياً في صافي الأصول الأجنبية

ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية في مصر 9.47 مليار جنيه مصري (306.97 مليون دولار) في كانون الأول / ديسمبر إلى مستوى غير مسبوق بلغ 841 مليار جنيه، مع تراجع أصول البنوك التجارية وزيادة الالتزامات، كما أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري.

وتشير البيانات إلى انخفاض أصول البنوك التجارية بما يوازي 12.26 مليار جنيه مصري على أساس شهري، بينما ارتفعت التزاماتها 846 مليون جنيه.

يمثل صافي الأصول الأجنبية الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين مطروحا منها ما يستحق لهم من التزامات.

اعتمد البنك المركزي على صافي الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وفي سبتمبر أيلول 2021، بلغت قيمة الأصول الصافية 248 مليار جنيه.

خفضت مصر قيمة عملتها لنحو النصف في الفترة من مارس آذار 2022 إلى مارس آذار 2023، لكنها تبقي عليها منذ ذلك الحين عند نحو 30.85 جنيه للدولار.

وسجل الجنيه في تعاملات يوم أمس الخميس نحو 68 جنيهاً للدولار في السوق الموازية.