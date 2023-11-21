مصر تحصل على تمويل مستدام بقيمة 500 مليون دولار

أعلن محمد معيط وزير المالية المصري أن مصر حصلت على تمويل مستدام من بنك «دويتشه» و«إيه بي سي» بقيمة نصف مليار دولار في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان»، كما ذكرت صحيفة “الأهرام” اليوم.

وقال وزير المالية المصري، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، إن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار. كما نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3,5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3,5% سنوياً لأجل 3 سنوات، ما يجعله أكثر تميزاً مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويتميز هذا النوع من الإصدارات بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإفريقي للتنمية.

وأشار وزير المالية المصري إلى أن مصر نجحت مجدداً في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1,5% سنوياً، بأجل 5 سنوات.

وأكد نجاح تجربة وزارة المالية في الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر 1,5 مليار دولار، تم تدبيره في تشرين الثاني / نوفمبر 2021.