فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار مصر

مصر تحصل على تمويل مستدام بقيمة 500 مليون دولار

أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار

فريق التحرير by فريق التحرير
محمد معيط وزير المالية المصري خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية
محمد معيط وزير المالية المصري خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية

أعلن محمد معيط وزير المالية المصري أن مصر حصلت على تمويل مستدام من بنك «دويتشه» و«إيه بي سي» بقيمة نصف مليار دولار في تشرين الثاني / نوفمبر 2023، بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان»، كما ذكرت صحيفة “الأهرام” اليوم.

وقال وزير المالية المصري، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، إن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار. كما نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3,5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3,5% سنوياً لأجل 3 سنوات، ما يجعله أكثر تميزاً مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويتميز هذا النوع من الإصدارات بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإفريقي للتنمية.

وأشار وزير المالية المصري  إلى أن مصر نجحت مجدداً في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1,5% سنوياً، بأجل 5 سنوات. 

وأكد نجاح تجربة وزارة المالية في الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر 1,5 مليار دولار، تم تدبيره في تشرين الثاني / نوفمبر 2021.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...