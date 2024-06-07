فريق التحرير by فريق التحرير

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مصر تحصل على تسهيلات جديدة من صندوق النقد بقيمة 820 مليون دولار

اعتبر صندوق النقد الدولي أن جهود مصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف حوالي 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب بعثة صندوق النقد إلى القاهرة في الفترة من 12 إلى 26 أيار / مايو لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض “تسهيل الصندوق الممدد” الذي تم توسيعه إلى ثمانية مليارات دولار في آذار / مارس من قرض أصلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في كانون الأول /ديسمبر 2022.

واعتبر صندوق النقد في بيان أن جهود مصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

وقالت فلادكوفا هولار رئيسة البعثة في بيان إنه “في حين يستمر تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر، تواصل السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف”.

وأضافت “بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وهناك علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص”.

وأشارت هولار إلى أن مصر بحاجة إلى الحفاظ على سياسات مالية حكيمة وعلى سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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