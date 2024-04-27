مصر تؤكد لصندوق النقد الحد من السحب على المكشوف من المركزي

تعهدت مصر لصندوق النقد الدولي الالتزام بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير للخبراء صدر بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، أن القاهرة التزمت أيضاً بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.

وأشار التقرير إلى أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ كانون الأول / ديسمبر 2022.

وعلّق الصندوق برنامج دعم قيمته ثلاثة مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.

وجاء في تقرير الخبراء “قوضت العودة إلى سعر صرف ثابت في شباط / فبراير 2023 دفعة المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة”.

وذكر التقرير أن “العودة إلى سعر صرف ثابت أدت إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير للعملات الأجنبي) في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت على النمو”.

كما أدى التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي.

وساهم استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية.

وزاد البنك المركزي بسرعة من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة المالية.

وأتاح البنك المركزي لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف. وساهم ذلك في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.

وانخفضت قيمة العملة إلى 47.85 جنيه للدولار من 15.74 في آذار / مارس 2022. وقفز التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في أيلول / سبتمبر قبل أن يتراجع إلى 33.3 بالمئة في مارس.

وأكد التقرير أن السلطات المصرية التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.

وأقرض البنك المركزي المصري حتى فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020.

وأشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس آذار، والذي وافق على توسيع برنامج القرض، إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب الأزمة في غزة. وقبل أسابيع، أبرمت مصر صفقة استثمارية قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة مما خفف من نقص العملة الأجنبية.