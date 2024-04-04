مصر.. ارتفاع ودائع العملات الأجنبية في البنوك إلى 50.8 مليار دولار في فبراير

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال شهر شباط/فبراير الماضي، لتصل إلى 50.8 مليار دولار مقابل 49.7 مليار دولار في يناير السابق له.

وتعد هذه الزيادة هي الأعلى على الإطلاق، وجاءت بالتزامن مع توقيع مصر أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.

وتُعزى الزيادة في ودائع العملاء بالعملات الأجنبية إلى عدة عوامل، أهمها:

توقف المضاربات وتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

رفع البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار.

الإقبال الملحوظ على اكتتابات العملاء في الأوعية الادخارية بالدولار.

توقيع مصر أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.

وتشير الزيادة الكبيرة في الأرصدة الأجنبية إلى استعادة العملاء للثقة في التعاملات الرسمية بالبنوك، خاصة بالتزامن مع توقيع صفقة رأس الحكمة التي دعمت بشكل رئيسي حل أزمة العملة.

وتنقسم الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك إلى:

ودائع تحت الطلب: بلغت نحو 12.7 مليار دولار.

بلغت نحو 12.7 مليار دولار. ودائع لأجل وشهادات ادخار: ارتفعت قيمتها إلى 35.8 مليار دولار بنهاية شباط/فبراير.

وتلقت مصر دفعات من صفقة رأس الحكمة بقيمة 10 مليارات دولار قبل نهاية فبراير ومطلع مارس، بالإضافة إلى تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

وانخفض صافي عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو 7 مليارات دولار خلال شهر فبراير الماضي ليتراجع إلى 21.94 مليار دولار مقارنة بنحو 28.98 مليار دولار في كانون الثاني/يناير الماضي.