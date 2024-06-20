مصرف لبنان.. ألمانيا تلغي مذكرة اعتقال بحق رئيسه السابق

قال مكتب المدعي العام في ميونخ الأربعاء، إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس مصرف لبنان السابق رياض سلامة، لكنها تواصل التحقيق معه، وتبقى أصوله مجمدة.

وكان سلامة البالغ من العمر 73 عاما محافظا لمصرف لبنان المركزي لمدة 30 عاما حتى يوليو 2023.

التحقيق بتهم فساد رئيس مصرف لبنان السابق مستمر

وفي الأشهر الأخيرة من عمله كمحافظ لمصرف لبنان، أصدرت ألمانيا مذكرة اعتقال بحقه بتهم الفساد، حسبما قال مصدران في لبنان لرويترز.

وردا على أسئلة من رويترز أكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونخ الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال ألغيت لكنها قالت “تحقيقاتنا مستمرة”.

وقالت المتحدثة، إن الإلغاء جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ولأنه لم يعد يشغل منصب رئيس البنك المركزي مما يعني “لم يعد هناك أي خطر من قيامه بقمع الأدلة في هذه الوظيفة”.

ورفض سلامة طلبا من رويترز للتعليق على هذا التطور.

ما هي التهم الموجهة لرياض سلامة؟

ووفقا لصحيفة “monitor”، يجري التحقيق مع سلامة، وشقيقه رجا في لبنان، وخمس دول أوروبية على الأقل بزعم أخذ مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني، وغسل الأموال في الخارج، فيما ينفي المدعى عليهم هذه الاتهامات.

وأكدت ألمانيا في فبراير الماضي، أنها تجري تحقيقات بشأن غسيل أموال مع سلامة، وشقيقه، وأصدرت مذكرة اعتقال.

رفض الاستئناف ضد أمر مصادرة الأموال

وقال مكتب المدعي العام في ميونخ في فبراير الماضي، إنه صادر أيضا 3 عقارات تجارية في ميونيخ، وهامبورغ بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 28 مليون يورو، وأسهم تبلغ قيمتها حوالي 7 ملايين يورو في شركة عقارات يقع مقرها في مدينة دوسلدورف الألمانية، كجزء من القضية.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام، الأربعاء، إنها “رفضت الاستئناف المقدم ضد أمر المصادرة، الذي قالت إنه يعود إلى 26 يناير 2023، باعتباره لا أساس له من الصحة”.

وأكدت القاضية اللبنانية هيلين إسكندر، الأربعاء، التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان، وتتابع التحقيقات الأجنبية معه، أن مذكرة التوقيف ألغيت، لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مفتوحا.