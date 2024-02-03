150 دولاراً شهرياً! مصرف لبنان يصدر تعميمه المنتظر

في خطوة محدودة لتخفيف الضغوط المالية، أصدر مصرف لبنان المركزي اليوم السبت تعميماً يسمح للمصارف والمؤسسات المالية بالسماح للمودعين بسحب مبلغ 150 دولاراً أميركياً شهرياً من حساباتهم المفتوحة بعد كانون الأول/يناير 2019.

وسيسمح التعميم الجديد للمودعين الحصول على ودائعهم بالدولار النقدي، مع خفض سقوف السحب إلى نحو 13 مليوناً و500 ألف ليرة أو ما يعادل 150 دولاراً شهرياً.

يأتي هذا التعميم في إطار الجهود التي يبذلها مصرف لبنان لاسترجاع ثقة المودعين، ومعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

ويُعد التعميم الجديد بمثابة خطوة إيجابية، حيث أنه يسمح للمودعين باستعادة جزء من أموالهم، ويوقف اقتطاع جزء كبير منها.

ويعاني لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، من أزمة خانقة أدت إلى تضخم هائل وانهيار الليرة التي فقدت أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار.

وتراجعت الليرة من 1507 للدولار الواحد في تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى 89300 ليرة بسعر اليوم في السوق السوداء.

وفرضت البنوك قيوداً صارمة على السحوبات، وجمدت الحسابات إذ بات المودعون أسرى لديها غير قادرين على التصرف بأموالهم.

في ظل هذه الظروف، حث صندوق النقد الدولي الحكومة اللبنانية على زيادة الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الفقيرة، محذراً من مخاطر استمرار الأزمة إلى ما لا نهاية دون إصلاحات جوهرية. وتشمل هذه الإصلاحات توحيد سعر الصرف، وهو مطلب رئيسي لم يتحقق حتى الآن.

أسباب الأنهيار في لبنان

تراكم الديون الحكومية على مدى عقود.

الفساد وسوء الإدارة المالية.

نموذج اقتصادي غير مستدام يعتمد على الاستيراد والتحويلات المالية.

أثر الأزمة المالية

انهيار الليرة وفقدانها نحو 95% من قيمتها مقابل الدولار.

ارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل.

شحّ السلع الأساسية في الأسواق.

زيادة الفقر بشكل كبير، حيث تجاوزت نسبة الطبقة الفقيرة 80% من السكان.

قيود صارمة على سحب الودائع من البنوك.

أسباب إصدار التعميم الجديد لمصرف لبنان

الضغط الشعبي على الحكومة والمصارف.

الحاجة إلى إعادة الثقة بالمصارف.

سعي مصرف لبنان لمعالجة الأزمة المالية

مدى إمكانية تطبيق التعميم الجديد على أرض الواقع

قدرة المصارف على تأمين السيولة اللازمة لتغطية السحوبات.

تقبل المودعين بشروط التعميم الجديد.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعميم الجديد

تحسين قدرة المودعين على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

الحد من التضخم.

تعزيز الثقة بالمصارف

ردود الفعل

تباينت ردود الفعل على قرار مصرف لبنان، حيث رحب المودعون به واعتبروه خطوة إيجابية، لكنهم طالبوا برفع سقف السحب الشهري لمواجهة غلاء المعيشة المتفاقم.

في المقابل، حذر خبراء اقتصاديون من احتمال زيادة التضخم بسبب القرار، خاصةً مع عدم ضمان توفر الدولار في السوق. وأكدوا أن الحلول الجذرية للأزمة تستدعي إصلاحات هيكلية واسعة، بما فيها مكافحة الفساد وإعادة هيكلة المصارف.

يبقى السؤال حول مدى تأثير هذا القرار على الأزمة اللبنانية على المدى القريب والبعيد، وهل سيساهم في تخفيف معاناة الشعب اللبناني؟