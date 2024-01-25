تعميم جديد لمصرف لبنان يسمح للمودعين بسحب 150 دولاراً شهرياً

يستعد مصرف لبنان المركزي لإصدار تعميم جديد بديلاً عن التعميم 151، الذي انتهت مفاعيله في نهاية عام 2023.

وبحسب المعلومات المتوفرة، سيسمح التعميم الجديد للمودعين الحصول على ودائعهم بالدولار النقدي، مع خفض سقوف السحب إلى نحو 13 مليوناً و500 ألف ليرة أو ما يعادل 150 دولاراً شهرياً.

يأتي هذا التعميم في إطار الجهود التي يبذلها مصرف لبنان المركزي لاسترجاع ثقة المودعين، ومعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد. ويُعد التعميم الجديد بمثابة خطوة إيجابية، حيث أنه يسمح للمودعين باستعادة جزء من أموالهم، ويوقف اقتطاع جزء كبير منها.

ومع ذلك، فإن التعميم الجديد لا يزال يثير بعض المخاوف، حيث أن سقوف السحب المحدودة تجعل من الصعب على المودعين تلبية احتياجاتهم المعيشية. كما أن استمرار التمييز بين الحسابات المصرفية يثير استياء المودعين، ويزيد من اللاثقة بالمصارف.

من المرجح أن يواجه التعميم الجديد تحديات في التطبيق، حيث أن المصارف قد تواجه صعوبة في تأمين السيولة اللازمة لتغطية السحوبات. كما أن التعميم لا يعالج جذور الأزمة المالية، والتي تتطلب إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.

أسباب إصدار التعميم الجديد لمصرف لبنان

الضغط الشعبي على الحكومة والمصارف.

الحاجة إلى إعادة الثقة بالمصارف.

سعي مصرف لبنان لمعالجة الأزمة المالية.

مدى إمكانية تطبيق التعميم الجديد على أرض الواقع

قدرة المصارف على تأمين السيولة اللازمة لتغطية السحوبات.

تقبل المودعين بشروط التعميم الجديد.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعميم الجديد

تحسين قدرة المودعين على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

الحد من التضخم.

تعزيز الثقة بالمصارف.

يُعد التعميم الجديد خطوة إيجابية في إطار جهود استعادة ثقة المودعين ومعالجة الأزمة المالية، ولكنه لا يزال يثير بعض المخاوف. من المرجح أن يواجه التعميم تحديات في التطبيق، كما أنه لا يعالج جذور الأزمة المالية.