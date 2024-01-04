فريق التحرير by فريق التحرير

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مصرف عجمان يطلق شركة سكاي رايز العقارية

يأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية المصرف للابتكار وتنويع المحفظة الاستثمارية.

فريق التحرير by فريق التحرير
سكاي رايز

أعلن مصرف عجمان، المدرج في سوق دبي المالي، عن إطلاقه لشركة رايز العقارية وهي شركة جديدة تعود ملكيتها بالكامل إلى المصري وتركز على إدارة الأصول العقارية.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية المصرف للابتكار وتنويع المحفظة الاستثمارية.

تركز شركة سكاي رايز العقارية بشكل أولي على إدارة محفظة مصرف عجمان المتنوعة، وتهدف إلى أن تصبح من أبرز الشركات في هذا القطاع.

وستستعمل الشركة ككيان مستقل بهوية أنظمة وفريق مستقلين، مما يعزز نموها وابتكاراتها واستجابتها لاحتياجات العملاء.

سكاي رايز

ويمثل إطلاق شركة سكاي رايز العقارية خطوة مهمة لمصرف عجمان في رحلة التوسع والنمو، ويعكس هذا الإطلاق التزام المصرف بتقديم أفضل الخدمات لعملائه.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...