مصرف عجمان يطلق شركة سكاي رايز العقارية

أعلن مصرف عجمان، المدرج في سوق دبي المالي، عن إطلاقه لشركة رايز العقارية وهي شركة جديدة تعود ملكيتها بالكامل إلى المصري وتركز على إدارة الأصول العقارية.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار استراتيجية المصرف للابتكار وتنويع المحفظة الاستثمارية.

تركز شركة سكاي رايز العقارية بشكل أولي على إدارة محفظة مصرف عجمان المتنوعة، وتهدف إلى أن تصبح من أبرز الشركات في هذا القطاع.

وستستعمل الشركة ككيان مستقل بهوية أنظمة وفريق مستقلين، مما يعزز نموها وابتكاراتها واستجابتها لاحتياجات العملاء.

ويمثل إطلاق شركة سكاي رايز العقارية خطوة مهمة لمصرف عجمان في رحلة التوسع والنمو، ويعكس هذا الإطلاق التزام المصرف بتقديم أفضل الخدمات لعملائه.