مصرف الراجحي يُكمل بنجاح طرح صكوك مستدامة بقيمة مليار دولار

أعلن مصرف الراجحي، عن اختتام طرح صكوك مستدامة بقيمة مليار دولار أمريكي. وبلغ العائد على الصكوك 5.047%، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ما يُعزز من قاعدة المستثمرين ويُتيح للمصرف الوصول إلى أسواق جديدة.

تفاصيل الإصدار:

القيمة : مليار دولار

: مليار دولار العائد : 5.047%

: 5.047% أجل الاستحقاق : 5 سنوات

: 5 سنوات مكان الإدراج : بورصة لندن

: بورصة لندن الطلبات : تجاوزت 2.8 مليار دولار، ما يعكس اهتمامًا استثماريًا كبيرًا بالإصدار

: تجاوزت 2.8 مليار دولار، ما يعكس اهتمامًا استثماريًا كبيرًا بالإصدار العلاوة: 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مما يدل على جاذبية العائد للمستثمرين

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها المنطقة خلال العام الماضي، إلا أن مصرف الراجحي حقق أداءً ماليًا قويًا، حيث بلغت أرباحه 16.6 مليار ريال (4.43 مليارات دولار) متجاوزةً توقعات المحللين.

ويعكس هذا الأداء استراتيجية المصرف الحكيمة وتركيزه على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية.