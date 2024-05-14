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مصرف الراجحي يوفر تسهيلات بقيمة 1.6 مليار ريال لزين السعودية

تبلغ قيمة التسهيلات المصرفية من مصرف الراجحي لتمويل سلاسل الإمداد لشركة زين السعودية عن طريق تمويل مدفوعات الموردين 1.125 مليار ريال

فريق التحرير by فريق التحرير

وقعت شركة الاتصالات السعودية المتنقلة – زين السعودية مع مصرف الراجحي اتفاقية تسهيلات مصرفية بقيمة اجمالية بلغت 1.6125 مليار ريال كما أعلنت في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم.

فقد وقعت شركة “زين السعودية” اتفاقية تسهيلات مصرفية لتمويل سلاسل الإمداد عن طريق تمويل مدفوعات الموردين بحد أقصى يصل إلى 1.125 مليار ريال وتمويل الذمم المدينة بحد أقصى يصل إلى 500 مليون ريال مع مصرف الراجحي بهدف تعزيز بنية الشبكة التحتية والتدفق النقدي لتمكينها من تحسين خدماتها الرقمية للعملاء الأفراد وقطاع الأعمال.

وتبلغ مدة العقد 10 سنوات لاتفاقية التسهيلات المصرفية لتمويل سلاسل الإمداد عن طريق تمويل مدفوعات الموردين وسنة متجددة لاتفاقية التسهيلات المصرفية لتمويل الذمم المدينة.

وتهدف التسهيلات المصرفية لتمويل سلاسل الإمداد عن طريق تمويل مدفوعات الموردين لتعزيز البنية التحتية للشبكة، فيما تهدف التسهيلات المصرفية لتمويل الذمم المدينة لتعزيز رأس المال العامل للشركة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التسهيل سيعزز رأس المال العامل للشركة وقيمة الأصول الصافية لديها ويحسن الأرباح التشغيلية خلال مدة العقد، مبينة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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