مصرف الراجحي يقدم تمويلاً بـ 500 مليون ريال لمجموعة تداول السعودية 

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في بيان على موقع “تداول السعودية” اليوم الخميس، عن حصولها على تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون ريال من مصرف الراجحي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، من أجل تمويل عمليات الاستحواذ والاندماج للمجموعة السعودية.

وتنقسم مدة التسهيلات إلى تمويل قصير الأجل لمدة 12 شهراً، وتمويل متوسط الأجل لمدة 5 سنوات، كما قدمت المجموعة السعودية ضمانات سند لأمر للحصول على التسهيلات.

وعلاوة على ذلك، أضافت “تداول السعودية” أن هذه الصفقة تتفق مع التزام المجموعة بتنفيذ استراتيجيات النمو المستدام عن طريق تطوير السوق المالية السعودية.

ومع إغلاق التداولات السعودية ليوم الخميس، سجلت تداول السعودية القابضة ارتفاعا بنسبة 2.51% لتسجل 212.4 ريال.

وكانت مجموعة تداول السعودية القابضة قد وقعت اتفاقية بيع وشراء بقيمة 107 ملايين ريال سعودي (حوالي 28.5 مليون دولار) مع شركة دي إم إي القابضة المحدودة (العاملة في صناعة أشباه الموصلات) ومساهميها الحاليين: إيجل كوموديتيز ليمتد وبورصة نيويورك التجارية إنك، وأيضا، شركة تطوير دبي.