مصرف الراجحي يعتزم إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار لأجل 5.5 سنوات

يعتزم مصرف الراجحي إصدار صكوك مستدامة مقومة بالدولار لأجل 5.5 سنوات كجزء من برنامجه لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى وفقا لوكالة “رويترز”.

تُعد هذه خطوة هامة نحو تعزيز استراتيجية الاستدامة لمصرف الراجحي وجذب المزيد من المستثمرين المهتمين بالتمويل المستدام.

وعين مصرف الراجحي كل من: شركة الراجحي المالية، سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك دبي الإسلامي، غولدمان ساكس إنترناشونال، الإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش.إس.بي.سي، وستاندرد تشارترد للإدارة المشتركة للطرح وإدارة الدفاتر.

واشارت “رويترز” إلى أن هذا الإصدار يأتي في إطار برنامج البنك لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار