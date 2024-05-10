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مصرف الراجحي يجمع مليار دولار من طرح صكوك مستدامة

يعكس جمع مصرف الراجحي مليار دولار من خلال طرح صكوك مستدامة ثقة المستثمرين في مسيرته والتزامه بأعلى معايير الحوكمة.

فريق التحرير by فريق التحرير
مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي السعودي، عن نجاحه في جمع مليار دولار من خلال طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار لأجل 5.5 سنوات على مستثمرين محليين ودوليين.

تميز الطرح بتلقي طلبات اكتتاب بقيمة 3.5 مليار دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها المصرف من قبل المستثمرين.

ويذكر أنه تم تسعير الصكوك عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي للعائد، والذي تراوح بين 6.375% و 6.5%.

وتولى عملية الاكتتاب تحالف من كبار المؤسسات المالية العالمية، ضم كل من “الراجحي المالية”، و”سيتي غروب غلوبال ماركتس”، و”بنك دبي الإسلامي”، و”بنك الإمارات دبي الوطني”، و”غولدمان ساكس الدولية”، و”بنك إتش إس بي سي”، و”بنك ستاندرد تشارترد”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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