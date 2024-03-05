فريق التحرير by فريق التحرير

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مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك دولارية مستدامة

يبلغ الحد الأدنى للإكتتاب في صكوك مصرف الراجحي 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1000 دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مصرف الراجحي، في بيان على موقع “تداول السعودية” اليوم، عن بدء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر المصرف الإعلان عن بدء طرح الصكوك المستدامة.

وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة لمدة 5 سنوات بناءً على ظروف السوق.

وقام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، و بنك أبو ظبي التجاري، و مصرف أبوظبي الإسلامي، و شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، و بنك دبي الإسلامي، و الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، و بنك أبو ظبي الأول، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، و إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب في ما يتعلق بالطرح.

ويبلغ الحد الأدنى للإكتتاب في الصكوك 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1000 دولار.

ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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