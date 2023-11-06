فريق التحرير by فريق التحرير

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مصرف الإنماء السعودي يقرض وقت اللياقة 320 مليون ريال

تهدف شركة لجام للرياضة من وراء القرض من مصرف الإنماء لتمويل النفقات الرأسمالية ومتطلبات الاستحواذ للشركة ومتطلبات رأس المال العامل

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 320 مليون ريال مع مصرف الإنماء بتاريخ 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

وتشمل اتفاقيات التسهيلات قرضاً متوسط الأجل بقيمة 285 مليون ريال سعودي (تمويل مرابحة) لتمويل النفقات الرأسمالية ومتطلبات الاستحواذ للشركة، وقرضاً قصير الأجل بقيمة 25 مليون ريال سعودي لمتطلبات رأس المال العامل، و10 ملايين ريال سعودي لضمانات متعددة لصالح المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

وتبلغ مدة تمويل المرابحة البالغة 285 مليون ريال 7 سنوات منها فترة سماح مدتها سنتان، فيما تبلغ مدة القرض قصير الأجل بقيمة 25 مليون ريال 6 أشهر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...