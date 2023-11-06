مصرف الإنماء السعودي يقرض وقت اللياقة 320 مليون ريال

أعلنت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 320 مليون ريال مع مصرف الإنماء بتاريخ 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

وتشمل اتفاقيات التسهيلات قرضاً متوسط الأجل بقيمة 285 مليون ريال سعودي (تمويل مرابحة) لتمويل النفقات الرأسمالية ومتطلبات الاستحواذ للشركة، وقرضاً قصير الأجل بقيمة 25 مليون ريال سعودي لمتطلبات رأس المال العامل، و10 ملايين ريال سعودي لضمانات متعددة لصالح المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.

وتبلغ مدة تمويل المرابحة البالغة 285 مليون ريال 7 سنوات منها فترة سماح مدتها سنتان، فيما تبلغ مدة القرض قصير الأجل بقيمة 25 مليون ريال 6 أشهر.