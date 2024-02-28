فريق التحرير by فريق التحرير

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مصرف الإنماء السعودي يبدأ طرح صكوك دولارية

يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في إصدار صكوك مصرف الإنماء 200 ألف دولار امريكي وبزيادات قدرها 1000 دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مصرف الإنماء السعودي، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، عن بدء طرح إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي، اليوم وغداً، عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وسيُحدد عدد صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى وشروطها وفقاً لظروف السوق.

وعين المصرف مصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس س، وشركة الإنماء للاستثمار، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجيه بي مورغان سكيوريتيز، وإم يو اف جي سكيوريتيز، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين في ما يتعلق بالطرح المحتمل.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار امريكي وبزيادات قدرها 1000 دولار أمريكي على ما يزيد عن ذلك، والصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات. ويمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.

وسيتم تحديد عائد الصك حسب أوضاع السوق.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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