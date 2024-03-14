فريق التحرير by فريق التحرير

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مصرف الإمارات المركزي يعلن عن مناقصة لأذونات نقدية بـ 12 مليار درهم

تشمل مناقصة مصرف الإمارات المركزي أربعة إصدارات لسندات الخزانة “M-BILL”

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مناقصة لأذونات نقدية بقيمة 12 مليار درهم في 18 آذار / مارس الجاري.

وتشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة “M-BILL”، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والثاني 70 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثالث 126 يوما لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والرابع 238 يوما لما يصل إلى 4000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 20 مارس الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 17 نيسان / أبريل 2024، والإصدار الثاني في 29 أيار / مايو 2024، والإصدار الثالث في 24 تموز / يوليو 2024، والإصدار الرابع في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...