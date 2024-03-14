مصرف الإمارات المركزي يعلن عن مناقصة لأذونات نقدية بـ 12 مليار درهم

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مناقصة لأذونات نقدية بقيمة 12 مليار درهم في 18 آذار / مارس الجاري.

وتشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة “M-BILL”، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والثاني 70 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثالث 126 يوما لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والرابع 238 يوما لما يصل إلى 4000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 20 مارس الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 17 نيسان / أبريل 2024، والإصدار الثاني في 29 أيار / مايو 2024، والإصدار الثالث في 24 تموز / يوليو 2024، والإصدار الرابع في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.