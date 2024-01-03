فريق التحرير by فريق التحرير

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مصرف الإمارات المركزي يطرح سندات حكومية بـ 20.5 مليار درهم

السندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه

فريق التحرير by فريق التحرير

سيطرح مصرف الإمارات المركزي مزاداً للسندات الحكومية بقيمة 20.5 مليار درهم في 8 كانون الثاني / يناير الجاري.

ويشمل المزاد أربعة إصدارات لسندات الخزانة “M-BILL”:

  • الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 4500 مليون درهم.
  • الثاني 56 يوماً لما يصل إلى 3500 مليون درهم.
  • الثالث 140 يوماً لما يصل إلى 3500 مليون درهم.
  • الرابع 308 أيام لما يصل إلى 9000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 10 يناير الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق:

  • للإصدار الأول في 7 شباط / فبراير 2024.
  • الإصدار الثاني في 6 آذار / مارس 2024.
  • الإصدار الثالث في 29 أيار / مايو 2024.
  • الإصدار الرابع في 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

والسندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه. وتستخدمها الحكومات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...