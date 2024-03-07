فريق التحرير by فريق التحرير

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ارتفاع رصيد الذهب لدى مصرف الإمارات المركزي 13.1% خلال 2023

يعكس ارتفاع رصيد الذهب التزام مصرف الإمارات المركزي بتعزيز احتياطياته من الأصول الاستراتيجية،

فريق التحرير by فريق التحرير
ارتفاع رصيد الذهب لدى المركزي الإماراتي 13.1% خلال 2023

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيده من الذهب بنسبة 13.1% خلال عام 2023، ليصل إلى 18.14 مليار درهم إماراتي في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 16.04 مليار درهم في نهاية عام 2022.

ويعكس هذا الارتفاع التزام المركزي الإماراتي بتعزيز احتياطياته من الأصول الاستراتيجية، مثل الذهب، الذي يُعدّ ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وتشير البيانات إلى أن رصيد المركزي من الذهب شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 12.862 مليار درهم في نهاية عام 2020 إلى 16.768 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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