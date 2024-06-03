مصرف الإمارات المركزي يعتمد مشروع (الدرهم الرقمي)

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن اعتماد مشروع “الدرهم الرقمي“، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الرقمي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع.

حيث أعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إصدار نظام ترخيص وإشراف على العملات الافتراضية المستقرة، وبعض السياسات الهادفة إلى دعم قطاعي البنوك والتأمين والخدمات المتعلقة بالبنية التحتية المالية.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي،في قصر الوطــن في أبوظبي.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع خطط المصرف المركزي لتعزيز التوطين ودعم الكوادر الوطنية في القطاع المالي. وناقش المجلس النتائج التي حققها برنامج “إثراء” لتوطين القطاع المالي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في هذا المجال الحيوي.

تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة ومتابعة تنفيذ المشاريع الحالية والخطط المستقبلية، واستعراض التقدم المحرز في مشاريع برنامج تحول البنية التحتية المالية. يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الابتكار ورقمنة القطاع المالي ودعم تحقيق الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.

من بين المشاريع البارزة التي تم استعراضها:

مشروع العملة الرقمية للمصرف المركزي (الدرهم الرقمي) : يهدف إلى تقديم وسيلة دفع رقمية آمنة وفعالة.

: يهدف إلى تقديم وسيلة دفع رقمية آمنة وفعالة. المنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيَون” : تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني في الدولة.

: تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني في الدولة. منصة الدفع الفوري “آني” : تسعى إلى توفير حلول دفع فورية وسهلة الاستخدام.

: تسعى إلى توفير حلول دفع فورية وسهلة الاستخدام. منظومة التمويل المفتوح: تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة عمليات التمويل.

واطلع المجلس على مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم مع البنوك المركزية التي دخلت في شراكات مع مصرف الإمارات المركزي.

تهدف هذه الشراكات إلى ربط البنية التحتية المالية بين الدول وبحث إمكانية الاستخدام البيني للعملات الرقمية، مما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات المالية وتسويتها، وتقليل التكلفة على الأطراف المشاركة، وزيادة الاعتماد على العملات المحلية للبلدين.