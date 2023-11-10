فريق التحرير by فريق التحرير

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مصرف الإمارات المركزي يعلن عن مزاد للسندات الحكومية 13 نوفمبر

سيصدر مصرف الإمارات السندات في 15 نوفمبر

فريق التحرير by فريق التحرير
مصرف الإمارات

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزاد للسندات الحكومية في 13 نوفمبر الجاري.

ويشمل المزاد أربعة إصدارات لسندات الخزانة “M-BILL”، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 5000 مليون درهم، والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والثالث 84 يوما لما يصل إلى 2500 مليون درهم والثالث 252 يوماً لما يصل إلى 5000 مليون درهم.

مصرف الإمارات

مصرف الإمارات يعلن موعد إصدار السندات

وسيكون تاريخ الإصدار في 15 نوفمبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 13 ديسمبر 2023، والإصدار الثاني في 10 يناير 2024، والإصدار الثالث في 7 فبراير 2024، والإصدار الرابع في 24 يوليو 2024.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...