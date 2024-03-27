مصرف أبوظبي الإسلامي يغلق صفقة تمويل بـ 865 مليون درهم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن الإغلاق الناجح لصفقة تمويل مشتركة وفقاً للشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 235 مليون دولار (865 مليون درهم) لصالح شركتي الصير للمعدات والتوريدات البحرية “الصير مارين”، وشركة “بي جي إن”.

ويمثل هذا التمويل الشريحة الثانية من تمويل مشترك بقيمة 370 مليون دولار، والذي سيتم استخدامه لتمويل بناء ثلاث ناقلات عملاقة جديدة مخصصة لنقل غاز البترول المُسال في كوريا الجنوبية واليابان.

وقاد الصفقة المشتركة، مصرف أبوظبي الإسلامي باعتباره المُنظم الرئيس المفوض والمنسق ومدير السجّلات ومستشار الشريعة ووكيل الاستثمار والضمانات للصفقة.

وشارك في هذه الصفقة التمويلية، بنوك أخرى متمثلة في بنك أبوظبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك دبي التجاري، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الشريك الاستراتيجي من المملكة العربية السعودية. فيما تولت عملية توثيق الصفقة وتنسيقها، شركة “دينتونـس” الدوليـة للمحامـاة، بصفتها المستشار القانوني للصفقة المشتركة، وشركة الاستشارات القانونية “هولمان فينويك ويلان” بصفتها المستشار القانوني للشركة.

وتم تنفيذ صفقة التمويل من خلال شركة “ايه بي جي سي” الائتلاف المشترك بين شركتي “الصير مارين” و”بي جي إن”.

وسيتم الاستفادة من قيمة الصفقة لتمويل ثلاث ناقلات عملاقة مخصصة لنقل غاز البترول المُسال والتي تتميز بتوفيرها للطاقة، ومن المقرر تسليم سفينتين في عام 2025 والسفينة الثالثة في عام 2026.

وستتميز هذه الناقلات بتحقق الكفاءة باستهلاك الوقود والكفاءة في التشغيل والتكاليف والبيئة من خلال محركاتها التي تعتمد الغاز النفطي المسال. وتعد هذه المحركات خطوة باتجاه الانبعاثات الصفرية الناجمة عن الناقلات وقطاع الشحن البحري بالمجمل، وتسهم في تحقيق الأهداف الطموحة الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة.