مصرف أبوظبي الإسلامي يخطط لتعزيز خدماته في السعودية 

يخطط مصرف أبوظبي الإسلامي لتعزيز خدماته في السعودية مع مواصلة الاستثمار في مصر على الرغم من “التحديات” الحالية، كما قال محمد عبد الباري الرئيس المالي للمصرف.

ولم يكشف عبد الباري عن تفاصيل خطط التوسع في السعودية لكنه أضاف أن السوق جذابة على جبهات عديدة و”يوفر فرصا للمشاركة في صناعات كثيرة في حدود رغبة البنك في المخاطرة”.

وقال عبد الباري “نظرا لوجودنا الكبير بالفعل في مصر، فربما تحظى السعودية بقدر أكبر قليلا من اهتمامنا ربما في المستقبل القريب”.

وقال محمد عبد الباري لوكالة رويترز إن البنك يستهدف اغتنام مزيد من الفرص في إقراض الشركات هذا العام ضمن استراتيجيته للنمو والاستفادة من الفرص في القطاعات التجارية والعقارية.

وسجل المصرف زيادة 45 بالمئة في صافي أرباح العام بأكمله إلى مستوى قياسي مرتفع عند 5.25 مليار درهم (1.43 مليار دولار) مدعوما بنمو العائدات بنحو 40 بالمئة.

وقال عبد الباري إن هناك فرصاً للبنك في عدد من المجالات مثل التصنيع والسياحة والعقارات مما يحفز نموه في قطاع الشركات.

وأضاف “نتطلع إلى التعامل المصرفي مع هذا القطاع والذهاب إلى الكيانات الكبيرة والمتوسطة في إطار رغبتنا للمخاطرة”.

ويتمتع أبوظبي الإسلامي بحصة سوقية قوية في خدماته المصرفية للأفراد قال عبد الباري إنها تتراوح بين 15 و16 بالمئة محليا.