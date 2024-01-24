فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتأخبار السعودية

مصرف أبوظبي الإسلامي يخطط لتعزيز خدماته في السعودية 

يستهدف مصرف أبوظبي الإسلامي اغتنام مزيد من الفرص في إقراض الشركات هذا العام ضمن استراتيجيته للنمو والاستفادة من الفرص في القطاعات التجارية والعقارية.

فريق التحرير by فريق التحرير

يخطط مصرف أبوظبي الإسلامي لتعزيز خدماته في السعودية مع مواصلة الاستثمار في مصر على الرغم من “التحديات” الحالية، كما قال محمد عبد الباري الرئيس المالي للمصرف.

ولم يكشف عبد الباري عن تفاصيل خطط التوسع في السعودية لكنه أضاف أن السوق جذابة على جبهات عديدة و”يوفر فرصا للمشاركة في صناعات كثيرة في حدود رغبة البنك في المخاطرة”.

وقال عبد الباري “نظرا لوجودنا الكبير بالفعل في مصر، فربما تحظى السعودية بقدر أكبر قليلا من اهتمامنا ربما في المستقبل القريب”.

وقال محمد عبد الباري لوكالة رويترز إن البنك يستهدف اغتنام مزيد من الفرص في إقراض الشركات هذا العام ضمن استراتيجيته للنمو والاستفادة من الفرص في القطاعات التجارية والعقارية.

وسجل المصرف زيادة 45 بالمئة في صافي أرباح العام بأكمله إلى مستوى قياسي مرتفع عند 5.25 مليار درهم (1.43 مليار دولار) مدعوما بنمو العائدات بنحو 40 بالمئة.

وقال عبد الباري إن هناك فرصاً للبنك في عدد من المجالات مثل التصنيع والسياحة والعقارات مما يحفز نموه في قطاع الشركات.

وأضاف “نتطلع إلى التعامل المصرفي مع هذا القطاع والذهاب إلى الكيانات الكبيرة والمتوسطة في إطار رغبتنا للمخاطرة”.

ويتمتع أبوظبي الإسلامي بحصة سوقية قوية في خدماته المصرفية للأفراد قال عبد الباري إنها تتراوح بين 15 و16 بالمئة محليا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...