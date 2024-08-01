مصارف الإمارات تزيد قروضها 15 مليار درهم خلال شهر

ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي في الإمارات 15 مليار درهم بنسبة 0.7% من 2.063 تريليون درهم في نهاية نيسان / أبريل الماضي، إلى 2.078 تريليون درهم في نهاية أيار / مايو 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7%، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 0.9%، حسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2024 الصادر اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.

وعزا مصرف الإمارات المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام / الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.6% و1.2% على التوالي.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.287 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، بنمو سنوي تجاوز 10.8% مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم خلال مايو 2023، بزيادة تعادل 418.1 مليار درهم.

وسجل إجمالي الودائع المصرفية نحو 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 2.7%.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 714.3 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي إلى 727.1 مليار درهم في نهاية مايو 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 1.4%، والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 3.3% والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 29.4%.