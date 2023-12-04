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مصارف الإمارات تتعهد بتخصيص تريليون درهم للتمويل الأخضر

شهد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) سلسلة من التعهدات بشأن العمل المناخي، بدءاً من بناء الطاقة المتجددة إلى مساعدة المزارعين على تحسين جودة التربة.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير اليوم الاثنين أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) إن بنوك الإمارات تعهدت بتخصيص تريليون درهم، أو حوالي 270 مليار دولار للتمويل الأخضر.

وجاء الإعلان خلال فعاليات اليوم المخصص للتمويل الأخضر في مؤتمر الأطراف (كوب 28) في دبي، ليضاف إلى قائمة متزايدة من التعهدات بشأن العمل المناخي بدءاً من بناء الطاقة المتجددة إلى مساعدة المزارعين على تحسين جودة التربة.

وقال الغرير “في هذه اللحظة المحورية، يشرفني أن أعلن عن التزام تاريخي بتحقيق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعهدت الخدمات المصرفية لاتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية بشكل جماعي تخصيص أكثر من تريليون درهم”.

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