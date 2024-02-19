بـ 18.5 مليار درهم .. المصرف المركزي الإماراتي يعلن عن مزاد للسندات الحكومية

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم عن مزاد للسندات الحكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 18.5 مليار درهم إماراتي.

ويشمل أربعة إصدارات لسندات الخزانة “M-BILL” بآجال مختلفة تتراوح بين 28 يومًا و 266 يومًا.

تفاصيل المزاد:

يُخصص الإصدار الأول 2 مليار درهم لمدة 28 يومًا .

يُخصص الإصدار الثاني 3 مليار درهم لمدة 70 يومًا .

يُخصص الإصدار الثالث 4.5 مليار درهم لمدة 154 يومًا .

يُخصص الإصدار الرابع 9 مليار درهم لمدة 266 يومًا.

سيكون تاريخ الإصدار في 21 فبراير الجاري، على أن تختلف تواريخ الاستحقاق حسب كل إصدار.