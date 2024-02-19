فريق التحرير by فريق التحرير

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بـ 18.5 مليار درهم .. المصرف المركزي الإماراتي يعلن عن مزاد للسندات الحكومية

سيكون تاريخ الإصدار في 21 فبراير الجاري، على أن تختلف تواريخ الاستحقاق حسب كل إصدار

فريق التحرير by فريق التحرير
مزاد

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم عن مزاد للسندات الحكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 18.5 مليار درهم إماراتي.

ويشمل أربعة إصدارات لسندات الخزانة “M-BILL” بآجال مختلفة تتراوح بين 28 يومًا و 266 يومًا.

مزاد

تفاصيل المزاد:

  • يُخصص الإصدار الأول 2 مليار درهم لمدة 28 يومًا.
  • يُخصص الإصدار الثاني 3 مليار درهم لمدة 70 يومًا.
  • يُخصص الإصدار الثالث 4.5 مليار درهم لمدة 154 يومًا.
  • يُخصص الإصدار الرابع 9 مليار درهم لمدة 266 يومًا.

سيكون تاريخ الإصدار في 21 فبراير الجاري، على أن تختلف تواريخ الاستحقاق حسب كل إصدار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...