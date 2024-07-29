الفيدرالي الأمريكي على أعتاب القرار التاريخي.. متى يقرر خفض الفائدة؟

بعد عامين من شن حرب شرسة ضد التضخم وبعد عام من ترك سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى منذ ربع قرن تقريبا، من المتوقع أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع إلى أنه من المرجح أن يخفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر المقبل.

تخفيض سعر الفائدة هذا الخريف وهو الأول منذ الوباء سيكون بمثابة تحول بالغ الأهمية وتعزيز محتمل للاقتصاد.

عادة ما تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، بمرور الوقت، إلى خفض تكاليف الاقتراض لأشياء مثل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

ما أهمية خفض أسعار الفائدة؟

خفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يبلغ الآن حوالي 5.3%، لن يحدث في حد ذاته فارقا كبيرا في الاقتصاد.

وتتوقع الأسواق المالية ذلك على نطاق واسع. وقد انخفضت بالفعل بعض تكاليف الاقتراض بشكل طفيف تحسبا لهذه الخطوة.

ونتيجة لهذا فإن السؤال الرئيسي الذي يتعين على البنك المركزي أن يطرحه هو: ما مدى سرعة خفض صناع السياسات لأسعار الفائدة في نهاية المطاف وإلى أي مدى؟

ما هي توقعات خفض الفائدة في 2024 و2025؟

وفي الشهر الماضي، توقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل جماعي تخفيضا واحدا فقط في أسعار الفائدة في عام 2024 وأربعة في عامي 2025 و2026، مما يشير إلى أنهم يميلون نحو وتيرة أكثر قياسًا لخفض أسعار الفائدة مرة واحدة تقريبا كل ربع سنة.

ومن المرجح أن تحدد كيفية أداء الاقتصاد في الأشهر المقبلة مدى سرعة تصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وإذا ظل النمو قويا واستمر أصحاب العمل في التوظيف، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يفضل أن يأخذ وقته ويخفض أسعار الفائدة ببطء مع استمرار انخفاض التضخم.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، قال جينادي جولدبيرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في شركة تي دي سيكيوريتيز: “إنهم يريدون أن يكونوا تدريجيين للغاية في كيفية انسحابهم”. واقترح جولدبرج: “ولكن إذا بدا سوق العمل وكأنه يتباطأ بالفعل، فقد يستنتج مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم “يجب أن يتحركوا بشكل أسرع قليلا مما كانوا ليفعلوه لولا ذلك”.

ماذا تقول الدلائل الاقتصادية هل تتجه نحو الخفض أم تثبيت الفائدة؟

وهناك دلائل تشير إلى أن سوق العمل يشهد تباطؤا، كما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتزم ذلك. وبلغ متوسط ​​نمو الوظائف معدلا لائقا ولكن غير مذهل بلغ 177 ألف وظيفة شهريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بانخفاض عن متوسط ​​ثلاثة أشهر قوي بلغ 275 ألف وظيفة في العام الماضي.

ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا الهدوء يعكس عودة الاقتصاد إلى فترة نمو أكثر استدامة وأقل تضخمًا بعد الوباء أو ما إذا كان التبريد سيستمر حتى ينزلق الاقتصاد إلى الركود.

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم يولون نفس القدر من الاهتمام للتهديد الذي يمثله تباطؤ التوظيف بقدر اهتمامهم بضغوط التضخم. ومن المرجح أن هذا التحول في تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو ضمان عدم ضعف سوق العمل بشكل كبير قد عزز توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة.

ما هي المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي؟

وقال باول في شهادته أمام الكونجرس في وقت سابق من هذا الشهر: “إن التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه”، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأخير ارتفاع معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي إلى مستوى لا يزال منخفضًا عند 4.1%. ومع ذلك، وصف باول أيضًا سوق العمل والنمو في ذلك الوقت بأنه «قوي».

وأعلنت الحكومة يوم الخميس أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي صحي بلغ 2.8% في الربع من أبريل إلى يونيو، على الرغم من أن هذا الرقم جاء بعد توسع فاتر بنسبة 1.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

قال ويليام إنجليش، الخبير الاقتصادي في كلية ييل للإدارة وموظف كبير سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي: “يبدو الاقتصاد قويا جدا في الوقت الحالي.. لا أعتقد أن هناك دلائل حقيقية الآن على أن شيئا سيئا سيحدث”.

يعتقد إنجليش، مثل العديد من المراقبين الآخرين، أن باول سيقدم صورة أوضح لتحركات أسعار الفائدة المستقبلية في خطابه السنوي في أغسطس خلال مؤتمر السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، وايومنغ. ومع ذلك، قد يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع البيان الذي يصدره بعد كل اجتماع بطرق يمكن أن تشير إلى أن خفض سعر الفائدة سيأتي قريبا.

على سبيل المثال، جاء في البيان الذي أصدره بعد اجتماع يونيو/حزيران ما يلي: “في الأشهر الأخيرة، كان هناك تقدم متواضع نحو هدف التضخم (الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي) بنسبة 2%”. وعندما يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانه الجديد يوم الأربعاء، فمن الممكن أن يتخلى عن كلمة “متواضع” أو يغيرها بطريقة أخرى للتأكيد على أنه تم تحقيق تقدم إضافي بشأن التضخم.

وفي يونيو/حزيران، توقع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ متوسط ​​التضخم على أساس سنوي 2.8% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام. وقالت الحكومة يوم الجمعة إن التضخم انخفض بالفعل إلى ما دون هذا المستوى، ليصل إلى 2.5% في يونيو، وفقًا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وإذا ظل التضخم أقل من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي لنهاية العام، فقد يبرر ذلك خفض أسعار الفائدة على الاقتراض أكثر من التخفيض الوحيد الذي توقعه صناع السياسة في يونيو.

ومع ذلك، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار، قد لا ينخفض ​​التضخم السنوي أكثر بكثير هذا العام بل قد يرتفع قليلا بحلول نهاية عام 2024. وذلك لأن قراءات التضخم الشهرية انخفضت إلى مستويات منخفضة للغاية في النصف الثاني من العام الماضي. لذا، فحتى الأرقام الشهرية المنخفضة في الأشهر المقبلة قد لا تؤدي إلى انخفاض التضخم على أساس سنوي.

ومع ذلك، من المتوقع أن يركز مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر على متوسطات التضخم السنوية لثلاثة وستة أشهر في الأشهر المقبلة.

وانخفض متوسط ​​مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لثلاثة أشهر، باستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3% فقط في يونيو.