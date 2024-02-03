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ما هي أسباب استقالة رئيسة البنك المركزي التركي؟

أشارت رئيسة البنك المركزي التركي المستقيلة حفيظة غاية أركان إلى أن طلب إعفائها من منصبها يأتي على الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدتها تركيا في الجانب الاقتصادي.

فريق التحرير by فريق التحرير

تقدمت رئيسة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، مساء الجمعة، بطلب إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، لإعفائها من مهامها.

وعين رجب طيب أردوغان نائب رئيس البنك المركزي فاتح كاراهان رئيساً جديداً للبنك المركزي.

وعلى حسابها بمنصة “إكس”، عزت رئيسة البنك المركزي التركي قرارها لما وصفته بـ”حملة استهدفت سمعتها” أمام الرأي العام التركي، وكذلك من أجل “تجنيب أسرتها وطفلها تبعات هذه الحملة”.

وأشارت أركان إلى أن طلب إعفائها من منصبها يأتي على الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدتها تركيا في الجانب الاقتصادي.

وذكرت أن البرنامج الاقتصادي الذي بدأته الحكومة التركية بعد الانتخابات الأخيرة قد آتى أكله، وقالت: “تسجيل زيادة في احتياطيات البنك المركزي، والبيانات الاقتصادية ومؤشرات الاتجاه الرئيسي للتضخم دليل على هذا النجاح”.

وأعربت عن فخرها لكونها أول سيدة تحظى بمنصب رئيسة للبنك المركزي التركي، مقدمة شكرها لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، على العمل الدؤوب معا على مدى 9 أشهر.

وأشار الوزير شيمشك، في بيان، إلى أن تقديم رئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان طلبا لإعفائها من مهامها، هو قرار شخصي بالكامل.

وأعرب عن تقديره واحترامه للقرار الذي اتخذته أركان، وعن شكره للخدمات التي قدمتها لتركيا.

وأكد شيمشك تقديم الرئيس رجب طيب أردوغان الدعم الكامل للبرنامج الاقتصادي الذي يواظب عليه الفريق الاقتصادي في تركيا.

كما أكد المضي قدما، بخطوات ثابتة وبتنسيق وتعاون، نحو هدف تحقيق الاستقرار في الأسعار.

وبدأت أركان مهامها في 8 حزيران/ يونيو 2023، وهي من مواليد إسطنبول 1982، تخرجت في جامعة البوسفور قسم الهندسة الصناعية عام 2001، قبل أن تستكمل تحصيلها الدراسي في الولايات المتحدة وتنال الدكتوراه بمجال بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون.

وتتمتع أركان بخبرة كبيرة في الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، وهي عضو في المجلس الاستشاري لقسم بحوث العمليات والهندسة المالية في جامعة برينستون.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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