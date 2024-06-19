ماستركارد تلغي أرقام بطاقات الإئتمان لصالح الترميز، فكيف تعمل هذه التقنية؟

في مسعى لمنع عمليات الاحتيال ومنع الاستفادة من اختراقات البيانات وتسربها، أعلنت ماستركارد مؤخرا عن استبدال أرقام بطاقات الائتمان وبيانات حامليها بتقنية الرموز tokenization وذلك بصورة تدريجية في أوروبا لتأمين عمليات الدفع مقابل المنتجات والخدمات عبر الإنترنت وحماية المستهلك من خطر تسرب معلومات البطاقة.

وكانت ماستركارد قد بدأت في اعتماد طريقة الدفع هذه لأول مرة في عام 2014، وهي الآن تمثل حوالي 25% من جميع المدفوعات عبر الإنترنت التي تتم بهذه الطريقة في جميع أنحاء العالم، ويعتقد أنها ستغير التسوق عبر الإنترنت إلى الأبد.

وستلغي الشركة بدءاً من عام 2030، كليا عملية إدخال أرقام البطاقات يدوياً عند الدفع عبر الإنترنت، بغض النظر عن النظام الأساسي أو الجهاز الذي يستخدمونه، من خلال ترميز جميع البطاقات التي تصدرها على شبكتها في أوروبا.

وبدلاً من رقم البطاقة المكون من 16 رقماً، الذي يجري استخدامه في المعاملات، سيتم استبداله ب«رمز مميز» يتم توليده عشوائياً لكل عملية شراء من خلال خوارزميات خاصة.

وتقول الشركة إنها تعمل مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركاء الآخرين للتخلص التدريجي من إدخال البطاقة يدوياً للتجارة الإلكترونية، لينتهي تمام استخدام أرقام البطاقة الائتمانية بحلول عام 2030 في أوروبا، لصالح الضغط مرة واحدة عبر جميع المنصات عبر الإنترنت. وتقول ماستركارد إن هذا سيضمن أن تكون بطاقات المستهلكين آمنة ضد محاولات الاحتيال.

ولن يضطر المستهلكون للاستمرار في عمليات إدخال كلمات المرور في كل مرة يحاولون فيها إجراء الدفع، حيث تقدم الشركة مفاتيح مرور passkey تحل محل كلمات المرور. كما سيمكّن العملاء من إجراء عمليات الدفع بضغطة واحدة عند إنهاء عملية الدفع باستخدام المصادقة البيومترية ببصمة الإبهام.

كيف تعمل تقنية الترميز؟

خلال عملية توليد الرمز وهو عبارة عن مجموعة من الأرقام العشوائية، من معطيات صاحب بطاقة الائتمان primary account numbers (PANs)، يستطيع التاجر إجراء معاملة عادية دون رؤية أو تخزين رقم حساب العميل أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو أي معلومات أخرى موجودة على البطاقة. ونظرًا لعدم استخدام رقم حساب الزبون، فلن يتبقى للمتسللين أي شيء ذي قيمة لسرقته إذا اقتحموا خوادم الكمبيوتر الخاصة بالتاجر أو تسربت بيانات المشترين. ويظل رقم الحساب الحقيقي للزبون مخزنًا في خزائن افتراضية شديدة التأمين في البنك.

حين يبدأ الزبون عملية الدفع، تقوم شبكة البطاقة (مثل ماستركارد وأبل باي وغيرها) بإنشاء رمز خاص بهذه المعاملة . كيف تعرف أنظمة البيع من يمثله الرمز من بين المشترين؟

يتم ارسال الرمز من التاجر إلى شركة بطاقة الائتمان التي تخزن بيانات أصحاب البطاقات، وذلك للتحقق وإرسال موافقة على عملية الدفع للتاجر.

تدير بوابة الدفع هذه الرموز وتستخدمها لمعالجة المعاملات دون الحاجة لكشف أرقام البطاقة الفعلية للتجار. ويمكن للشركات تبني هذه التقنية بحلول سهلة من خلال أجهزة توليد الرموز.

استخدام الترميز حاليا

لا بد أن الكثيرين يستخدمون هذه التقنية حاليا في عمليات الدفع الرقمية، فهناك ثلاث طرق شائعة. الطريقة الأولى هي عندما تحتفظ الشركات بمعلومات الدفع الخاصة بك “بطاقتك في الملف” لسداد فواتير الاشتراك والمدفوعات المتكررة. الطريقة الثانية هي على مواقع التجارة الإلكترونية التي تقدم للعملاء المتكررين العائدين “بضغط زر واحدة” مثل أمازون. والاستخدام الثالث (وربما الأكثر شهرة في الآونة الأخيرة) هو داخل محافظ الهاتف المحمول للدفع اللاسلكي NFC مثل Apple Pay وAndroid Pay.

لا تخزن تطبيقات الدفع أرقام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم أو البطاقات المدفوعة مسبقاً، وعوضا عنها تخزّن مقطع من أرقام البطاقة الفعلية، وبعض أرقام الحساب إلى جانب وصف البطاقة.

وبدأت ماستركارد مؤخرا باعتماد الدفع بالبيانات الحيوية- البيومتريكس، مثل قزحية العين، وذلك في بعض الدول مثل بولندا.